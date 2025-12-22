2 Kata Kunci Sukses Mbappe Menyamai Rekor Jumlah Gol Ronaldo
jpnn.com - JAKARTA – Penyerang Real Madrid Kylian Mbappe berhasil menyamai jumlah gol Cristiano Ronaldo dalam satu tahun.
Pelatih Real Madrid Xabi Alonso menilai keberhasilan Mbappe menyamai jumlah gol pemain legendaris Madrid Cristiano Ronaldo dalam satu tahun, merupakan buah dari ambisi dan gairahnya akan sepak bola.
Jadi, 2 kata kunci keberhasilan Mbappe ialah ambisi dan gairah.
"Dengan memiliki hal itu, dia akan selalu bermain sangat baik demi tim dan rekan-rekannya di lapangan," ujar Alonso, dikutip dari laman Real Madrid, Minggu.
Satu gol Mbappe ke gawang Sevilla pada laga Liga Spanyol 2025/2026 di Stadion Santiago Bernabeu, Sabtu (20/12) malam waktu setempat atau Minggu dini hari WIB, membuat dirinya menyamai 59 gol Ronaldo dalam satu tahun, yang menjadi rekor di Real Madrid untuk total gol pemain dalam setahun.
Mbappe menorehkan 59 gol tersebut dalam 58 pertandingan.
Adapun Ronaldo, yang mengunci rekor itu pada 2013, mencetak gol sebanyak itu dalam 50 laga.
Dari gol-gol Mbappe tersebut, 11 di antaranya adalah dua gol per pertandingan (brace), empat hattrick dan satu kali empat gol dalam satu laga.
