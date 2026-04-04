2 Kecelakaan Maut di Jalan Soetta Bandung Merenggut Nyawa Pengendara Sepeda Motor
jpnn.com, BANDUNG - Dua kecelakaan lalu lintas yang menewaskan pengendara sepeda motor terjadi di Kota Bandung. Kecelakaan ini terjadi di Jalan Soekarno-Hatta dan Jalan AH Nasution.
Kejadian pertama terjadi di Jalan Soekarno-Hatta, tepatnya di depan PT Usaha Tangguh Mandiri, Kelurahan Cisereuh, Kecamatan Regol, Jumat (3/4/2026) pukul 20.00 WIB.
Ada dua kendaraan yang terlbat yakni sepeda motor Vixion No Pol D-5627-HQ yang dikendarai D (69) warga Kecamatan Bandung Kulon dan truk tronton No.Pol. E-9248-PB yang dikendarai R (46) warga Purwadadi, Kabupaten Subang.
Kanit Gakkum Satlantas Polrestabes Bandung AKP Fiekry Adi Perdana mengatakan, dalam kejadian ini pengendara menabrak bagian belakang truk yang sedang parkir di bahu jalan.
"Sepeda motor melaju dari arah timur ke barat, setiba di TKP menabrak belakang truk yang sedang parkir di bahu Jalan Soekarano Hatta," kata Fiekry dalam keterangannya, Sabtu (4/4).
Fiekry menyebutkan, pengendara meninggal dunia di tempat dan sudah dievakuasi ke RSHS Bandung.
"Pengendara mengalami luka di bagian wajah dan meninggal dunia di TKP," ujarnya.
Dia menambahkan, penyebab lakalantas ini karena kelalaian manusia atau pengemudi truk tronton yang parkir sembarangan.
Dua kecelakaan maut terjadi di Bandung dalam hitungan jam. Truk parkir sembarangan dan putar arah picu tabrakan, dua orang tewas.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Bus Damri Kecelakaan Tunggal, Seorang Penumpang Tewas
- Kecelakaan Maut di Pademangan, Pemotor Tewas Terlindas Truk Kontainer
- Kecelakaan Maut di Koja Jakut, Pengemudi Ojol Tewas Terlindas Truk
- Pengemudi Kijang Innova Penabrak Wakil Ketua DPRD Bengkalis Positif Narkoba
- Tabrak Truk di Pasirkoja Bandung, Pengendara Motor Tewas
- Warga yang Memalang Jalur Kereta Api di Lampung Dilaporkan KAI ke Polisi