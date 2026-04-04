2 Kecelakaan Maut di Jalan Soetta Bandung Merenggut Nyawa Pengendara Sepeda Motor

jpnn.com, BANDUNG - Dua kecelakaan lalu lintas yang menewaskan pengendara sepeda motor terjadi di Kota Bandung. Kecelakaan ini terjadi di Jalan Soekarno-Hatta dan Jalan AH Nasution.

Kejadian pertama terjadi di Jalan Soekarno-Hatta, tepatnya di depan PT Usaha Tangguh Mandiri, Kelurahan Cisereuh, Kecamatan Regol, Jumat (3/4/2026) pukul 20.00 WIB.

Ada dua kendaraan yang terlbat yakni sepeda motor Vixion No Pol D-5627-HQ yang dikendarai D (69) warga Kecamatan Bandung Kulon dan truk tronton No.Pol. E-9248-PB yang dikendarai R (46) warga Purwadadi, Kabupaten Subang.

Kanit Gakkum Satlantas Polrestabes Bandung AKP Fiekry Adi Perdana mengatakan, dalam kejadian ini pengendara menabrak bagian belakang truk yang sedang parkir di bahu jalan.

"Sepeda motor melaju dari arah timur ke barat, setiba di TKP menabrak belakang truk yang sedang parkir di bahu Jalan Soekarano Hatta," kata Fiekry dalam keterangannya, Sabtu (4/4).

Fiekry menyebutkan, pengendara meninggal dunia di tempat dan sudah dievakuasi ke RSHS Bandung.

Baca Juga: PTPN IV PalmCo Dinilai Teraktif Mendampingi Peremajaan Sawit Rakyat

"Pengendara mengalami luka di bagian wajah dan meninggal dunia di TKP," ujarnya.

Dia menambahkan, penyebab lakalantas ini karena kelalaian manusia atau pengemudi truk tronton yang parkir sembarangan.