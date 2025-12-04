menu
JPNN.com » Daerah » 2 Kelompok Massa Bentrok di Sukahaji, Farhan Sampaikan Imbauan Penting

Wali Kota Bandung Muhammad Farhan. Foto: Nur Fidhiah Shabrina/JPNN.com

jpnn.com, BANDUNG - Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengimbau kepada kedua belah pihak yang bersitegang dalam kasus sengketa lahan Sukahaji di Kecamatan Babakan Ciparay, untuk bisa menahan diri.

Adapun sebelumnya pada Rabu (3/12/2025), terjadi bentrok antar dua kelompok di Sukahaji.

Bentrokan tersebut terjadi cukup lama dan baru berakhir menjelang malam setelah polisi membubarkan massa.

"Apa pun masalahnya, semua bisa diselesaikan dengan kepala dingin. Konflik dengan kekerasan hanya akan menimbulkan masalah baru," kata Farhan melalui keterangan resmi, Kamis (4/12/2025).

Pemain film Milea itu mengaku prihatin akan adanya konflik yang kembali terjadi di kawasan tersebut 

Maka, Farhan meminta semua pihak turut menjaga Kota Bandung tetap kondusif dan minta agar tidak terprovokasi dan menghormati proses hukum yang sedang berlangsung.

"Saya sangat menghargai dan mengapresiasi sikap pihak-pihak yang menahan diri," ujar pria berusia 55 tahun itu.

Farhan menegaskan, Pemkot Bandung berkomitmen untuk terus hadir dan menjadi bagian dari solusi atas setiap dinamika yang terjadi di tengah masyarakat, termasuk soal menjamin azas kepastian hukum.

Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengimbau kepada dua kelompok yang bentrok di Sukahaji untuk menahan diri.

