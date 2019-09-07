menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Kriminal » 2 Kelompok Rebutan Lahan Parkir Blok M, 1 Orang Disabet Parang

2 Kelompok Rebutan Lahan Parkir Blok M, 1 Orang Disabet Parang

2 Kelompok Rebutan Lahan Parkir Blok M, 1 Orang Disabet Parang
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Perkelahian. Ilustrasi Foto: JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Dua kelompok terlibat keributan perebutan lahan parkir di kawasan Blok M, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, pada Kamis (5/2) malam, sekitar pukul 19.00 WIB.

Saat itu kedua kelompok sempat terlibat cekcok mulut.

Polisi menyatakan satu orang berinisial MMT alias B (42) mengalami luka tusuk.

Baca Juga:

"Korban mengalami luka di bagian perut," kata Pelaksana harian Kanit Krimum Satreskrim Polres Metro Jakarta Selatan Iptu Satrio kepada wartawan, Senin.

Satrio menjelaskan seseorang dari salah satu kelompok kemudian mengeluarkan senjata tajam jenis parang dan menyerang korban.

"Salah satu pelaku mengeluarkan parang dan menyerang korban dan mengenai perutnya sebelah kiri. Korban sempat menghubungi temannya untuk meminta bantuan," ucapnya.

Baca Juga:

Polisi telah menangkap pelaku berinisial MFRA (46). Sementara itu, korban MMT dirawat di RS Muhammadiyah Jakarta.

"Pelaku yang diamankan sementara satu orang. Nanti kami dalami lagi dari rekaman CCTV yang ada," ucap Iptu Satrio. (antara/jpnn)

Dua kelompok terlibat keributan perebutan lahan parkir di kawasan Blok M, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.


Redaktur & Reporter : Rah Mahatma Sakti

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI