2 Kelompok Rebutan Lahan Parkir Blok M, 1 Orang Disabet Parang
jpnn.com, JAKARTA - Dua kelompok terlibat keributan perebutan lahan parkir di kawasan Blok M, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, pada Kamis (5/2) malam, sekitar pukul 19.00 WIB.
Saat itu kedua kelompok sempat terlibat cekcok mulut.
Polisi menyatakan satu orang berinisial MMT alias B (42) mengalami luka tusuk.
"Korban mengalami luka di bagian perut," kata Pelaksana harian Kanit Krimum Satreskrim Polres Metro Jakarta Selatan Iptu Satrio kepada wartawan, Senin.
Satrio menjelaskan seseorang dari salah satu kelompok kemudian mengeluarkan senjata tajam jenis parang dan menyerang korban.
"Salah satu pelaku mengeluarkan parang dan menyerang korban dan mengenai perutnya sebelah kiri. Korban sempat menghubungi temannya untuk meminta bantuan," ucapnya.
Polisi telah menangkap pelaku berinisial MFRA (46). Sementara itu, korban MMT dirawat di RS Muhammadiyah Jakarta.
"Pelaku yang diamankan sementara satu orang. Nanti kami dalami lagi dari rekaman CCTV yang ada," ucap Iptu Satrio. (antara/jpnn)
Redaktur & Reporter : Rah Mahatma Sakti
