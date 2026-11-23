2 Kendala Utama Pencarian Korban Kebakaran Pabrik Permen FAM Cikande
jpnn.com - SERANG - Pabrik permen milik PT Fonusa Agung Mulia (FAM) di Kecamatan Cikande, Kabupaten Serang, Banten, terbakar hebat pada Sabtu (22/11) sore.
Api telah padam, tetapi operasi gabungan tim SAR mendapati dua kendala utama dalam pencarian korban.
"Tim gabungan masih melakukan penanganan dan masih melakukan validasi data korban," ujar Operator Pusdalops BPBD Kabupaten Serang Jhony E Wangga, di Serang, Minggu.
Berdasarkan laporan Pusat Pengendalian Operasi (Pusdalops) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Serang pukul 01.25 WIB, total karyawan dari gedung yang terbakar tercatat sebanyak dua regu atau 59 orang.
Personel SAR membawa kantong jenazah korban kebakaran pabrik permen di Cikande, Serang, Banten. Foto: Mohammad Hashemi Rafsanjani/AFP
Hingga Minggu sore lebih dari 20 kantong jenazah telah dievakuasi ke RS Bhayangkara Banten.
Kepala Seksi Operasi (Kasiops) Pemadam Kebakaran (Damkar) Kabupaten Serang Tubagus mengungkapkan dua kendala utama yang menghambat proses pencarian korban kebakaran pabrik di Kabupaten Serang, yakni:
- luasnya area yang terbakar
- kondisi bangunan lantai dua yang ambruk.
Tubagus menjelaskan bangunan dua lantai yang terbakar tersebut memiliki luas mencapai hampir satu hektare, sehingga membutuhkan waktu penanganan yang tidak singkat.
Ada kebakaran besar pabrik permen di Cikande, 16 karyawan dinyatakan selamat, puluhan lainnya sedang dicari.
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