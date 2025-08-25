menu
2 Khasiat Rutin Mengonsumsi Jeruk Nipis Campur Jahe yang Luar Biasa
Jeruk nipis. Foto: damrong rattanapong/123rf

jpnn.com, JAKARTA - JERUK nipis merupakan salah satu buah yang kaya akan berbagai kandungan nutrisi.

Kandungan jeruk nipis memang tak bisa disepelekan. Sebab, dalam satu buah jeruk nipis saja, Anda sudah bisa memenuhi 20 persen kebutuhan vitamin harian tubuh.

Rasa jeruk nipis yang masam bisa bantu memecah makanan sehingga jadi lebih mudah dicerna.

Tak hanya itu, kandungan flanovoid di dalamnya juga bisa merangsang enzim pencernaan yang berguna untuk meredakan sembelit.

Selain itu vitamin C dalam jeruk nipis juga bisa membunuh mikroba penyakit.

Hal ini bisa mempersingkat waktu sakit yang kamu alami. Cobalah membuat ramuan air jeruk nipis dengan dicampur jahe di malam hari.

Sebab, khasiatnya tak bisa disepelekan. Apa saja? Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.

1. Detoks tubuh dan sumber nutrisi

Mengonsumsi air lemon dan jahe sebelum tidur bisa menjadi detoks racun dan menjaga tubuh agar tetap terhidrasi.

Ada beberapa manfaat rutin mengonsumsi jeruk nipis yang dicampur jahe untuk kesehatan dan salah satunya sumber nutrisi.

