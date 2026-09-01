2 Kiper Timnas Indonesia Terjepit, Maarten Paes dan Emil Audero dalam Situasi Sulit

jpnn.com - Dua kiper Timnas Indonesia berada dalam kondisi terjepit, yakni Maarten Paes dan Emil Audero.

Keduanya sama-sama menghadapi persaingan ketat untuk mendapatkan tempat utama di klubnya masing-masing.

Maarten Paes misalnya. Kiper berusia 28 tahun itu harus menghadapi kehadiran penjaga gawang kawakan Marc-Andre ter Stegen di Ajax Amsterdam.

Situasi Sulit Maarten Paes

Ter Stegen didatangkan Ajax dari Barcelona dengan status pinjaman pada 4 Agustus lalu. Sejak bergabung, kiper asal Jerman tersebut langsung mendapatkan kepercayaan untuk mengawal gawang klub berjuluk De Godenzonen itu.

Padahal, Paes sebelumnya sempat mendapat kesempatan tampil dalam dua pertandingan Ajax menghadapi Shelbourne pada putaran ketiga kualifikasi Conference League.

Kesempatan tersebut membuat Paes sempat memiliki peluang untuk merebut posisi utama. Namun, kedatangan Ter Stegen mengubah peta persaingan.

Ter Stegen hanya menjadi pemain cadangan ketika Ajax menjalani leg kedua melawan Shelbourne pada 14 Agustus.

Kemudian, dalam empat pertandingan setelahnya, eks pemain Borussia Monchengladbach itu selalu dipercaya sebagai starter.