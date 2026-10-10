2 Komut Subholding Integrated Marine Logistics Pertamina Kunjungi Fuel Terminal Merauke

jpnn.com, MERAUKE - Komisaris Utama PT Pertamina Trans Kontinental (PTK) dan PT Pertamina International Shipping (PIS), serta Direksi PTK, melakukan kunjungan kerja (kunker) ke Terminal Khusus (Tersus) Merauke di Fuel Terminal Merauke PT Pertamina Patra Niaga (PPN), pada Rabu, 7 Oktober 2026.

Hadirnya dua Komisaris Utama ini merefleksikan perhatian Subholding Integrated Marine Logistics (SH IML) pada aspek keselamatan dan keamanan operasi, sehingga perannya dalam layanan kepelabuhan dapat berjalan optimal dan pada akhirnya makin memperkuat distribusi energi nasional.

Kegiatan ini dihadiri oleh Komisaris Utama PIS Anwar Saadi, Komisaris PIS Lina Santi, Komisaris Utama PTK Subagjo Hari Moeljanto, Direktur Operasi PTK Yudi Wibisono, serta Direktur Armada PTK Dewi Susanti. Pada kegiatan ini, turut hadir Fuel Terminal Manager PPN Hirohim.

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Anwar Saadi mengungkapkan, operasional PTK di Tersus Merauke berada di dalam kawasan Fuel Terminal (FT) Merauke.

Karena itu, aktivitas operasi PTK merupakan rantai proses yang tidak terpisahkan dari kegiatan FT Merauke.

"Kegiatan operasi yang saling terintegrasi antar entitas ini mewujudkan kolaborasi yang kuat sebagai ONE Pertamina. Kunker ini diharapkan memperkokoh kolaborasi tersebut dan mendorong optimalisasi operasi, dengan senantiasa memprioritaskan aspek keamanan dan keselamatan," jelas Anwar.

Pada kunjungan kerja tersebut, PIS yang merupakan Subholding Integrated Marine Logostics Pertamina, serta PTK sebagai anak usaha PIS, meninjau langsung kondisi Tersus Merauke serta kesigapan layanan jasa maritim terintegrasi di lokasi tersebut.

Tersus Merauke dikelola oleh PTK, memfasilitasi proses distribusi Fuel Terminal Merauke PPN ke beberapa wilayah sekitar yakni Kabupaten Merauke, Asmat, Boven Digoel (Digul), serta Mappi.