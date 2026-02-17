menu
JPNN.com » Daerah » Sulteng » 2 Korban Kapal Tenggelam di Selat Makassar belum Ditemukan, Tim SAR Terus Bergerak

KN SAR Baladewa dan kapal nelayan sedang melakukan pencarian dua korban kapal tenggelam KLM Nur Ainun Balqis di Selat Makassar di wilayah Kabupaten Donggala, Sulawesi Tengah, Selasa (17/2/2026). ANTARA/HO-Kansar Palu

jpnn.com - PALU - KLM Nur Ainun Balqis tenggelam di perairan Selat Makassars di wilayah Kabupaten Donggala, Sulawesi Tengah. Tim SAR Gabungan terus melakukan pencarian dua korban kapal tenggelam. Adapun operasi dimulai pada pukul 07.00 WITA, dan hingga Selasa (17/2) sore korban belum ditemukan.

Dua penumpang sekaligus korban kapal tenggelam itu atas nama Gus wan (47) dan Adam (20)," kata Kepala Sub Seksi Operasi dan Siaga SAR Kantor SAR Pencarian dan Pertolongan (Kansar) Palu Rusmadi, di Palu, Selasa (17/2).

Dia menjelaskan pada hari kedua operasi SAR, tim rescue melakukan pencarian di radius 309 mil laut pada bagian utara dermaga KN SAR Baladewa di Kota Palu, dengan melibatkan sejumlah unsur. Tim gabungan terdiri dari personel Kansar Palu, ABK KN SAR Baladewa, TNI-AL, Polirud dan potensi SAR lainnya. "Kami melanjutkan operasi hari ketiga pada Rabu (18/2)," ujarnya.

KLM Nur Ainun Balqis berlayar dari Pelabuhan Nunukan, Kalimantan Utara, menuju ke Pelabuhan Orange Kabupaten Barru, Sulawesi Selatan, pada Kamis (12/2) sekitar pukul 02.00 WITA.

Di tengah perjalanan saat berada di Selat Makassar, kapal dihantam ombak dan mengalami oleng hingga tenggelam.

Seluruh penumpang sekaligus awak kapal melompat ke kalut menyelamatkan dir

"Pada peristiwa itu tiga orang korban selamat atas nama Saharudin (47), Muh Alwi (32), dan Mukain (47). Mereka ditemukan nelayan Donggala terombang-ambing di laut dan dua orang lainnya masih dalam pencarian," tutur Rusmadi.

Dia menambahkan bahwa pada operasi hari ketiga pihaknya mengoptimalkan pencarian menggunakan KN SAR Baladewa, dan kemungkinan radius pencarian masih diperluas. (antara/jpnn)

Tim SAR Gabungan terus melakukan pencarian dua korban kapal tenggelam di perairan Selat Makassar.


Redaktur & Reporter : M. Kusdharmadi

