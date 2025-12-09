menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Daerah » Jambi » 2 Korban Mobil Masuk Jurang di Jambi Ditemukan Meninggal Dunia

2 Korban Mobil Masuk Jurang di Jambi Ditemukan Meninggal Dunia

2 Korban Mobil Masuk Jurang di Jambi Ditemukan Meninggal Dunia
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Tim SAR Jambi saat mengevakuasi korban kecelakaan mobil jatuh ke jurang dan sungai di Merangin. ANTARA/Ho/Humas Basarnas Jambi

jpnn.com - JAMBI - Tim SAR Gabungan menemukan seluruh korban kecelakaan mobil Mazda double kabin masuk jurang di perbatasan Merangin?Kerinci, Jambi, Minggu (7/12). Humas Basarnas Jambi M Luthfi mengatakan korban pertama, Yogi (30), ditemukan pada pukul 09.30 WIB di Desa Guguk, Kecamatan Renah Pemberap, Kabupaten Merangin, sekitar 43?kilometer dari lokasi kendaraan masuk jurang.

Berdasarkan laporan dari lapangan, korban Yogi terseret arus Sungai Panetai sebelum ditemukan oleh tim penyelamat dalam keadaan meninggal dunia.

Korban kedua atas nama Alam ditemukan pukul?14.00?WIB dalam kondisi meninggal dunia, sekitar 42?kilometer dari titik mobil terjun ke jurang.

Baca Juga:

Kedua jenazah kemudian dievakuasi menggunakan ambulans Renah Pemberap menuju RSUD Bangko untuk penanganan lebih lanjut.

Penemuan pada jarak puluhan kilometer menegaskan kuatnya arus sungai yang membawa tubuh korban jauh dari lokasi kejadian.

“Arus Sungai Panetai sangat deras,sehingga korban dapat terbawa jauh sebelum ditemukan,” kata Luthfi dalam keterangan resminya diterima Senin (8/12).

Baca Juga:

Operasi pencarian menggunakan tiga metode utama.

Pertama, tim menggunakan drone untuk melakukan assessment awal dan pemantauan udara.

Dua korban mobil masuk jurang di Jambi ditemukan sudah dalam kondisi meninggal dunia.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI