2 Korban Tertimbun Longsor di Trenggalek Akhirnya Ditemukan, Begini Kondisinya

2 Korban Tertimbun Longsor di Trenggalek Akhirnya Ditemukan, Begini Kondisinya

2 Korban Tertimbun Longsor di Trenggalek Akhirnya Ditemukan, Begini Kondisinya
Tim SAR gabungan evakuasi korban tertimbun material longsor yang menimpa satu rumah di Trenggalek. Foto: Dokumentasi SAR Surabaya

jpnn.com, TRENGGALEK - Dua korban insiden tanah longsor menimpa satu rumah di Dusun Banaran, Kecamatan Bendungan, Kabupaten Trenggalek yang sebelumnya dalam pencarian akhirnya ditemukan pada Minggu (2/11).

Sayangnya, korban bernama Fajar (17) dan Rohman (14 tahun), keduanya laki-laki, ditemukan dalam keadaan tidak bernyawa.

Kepala Kantor SAR Kelas A Surabaya Nanang Sigit mengungkapkan kedua korban ditemukan pukul 09.00 WIB dan 09.30 WIB

“Jenazah mereka kemudian dievakuasi ke RSUD dr. Soedomo Trenggalek untuk penanganan lebih lanjut,” kata Nanang selaku SAR Mission Coordinator (SMC) dalam operasi SAR.

Dengan demikian, lanjut Nanang, dari lima orang yang tercatat menjadi korban.

Empat ditemukan dalam kondisi meninggal dunia, sedangkan satu korban mengalami luka berat.

Nanang menjelaskan proses pencarian dilakukan secara manual dengan menggunakan alat gali sederhana seperti cangkul dan sekop.

Tim SAR gabungan menghadapi sejumlah kendala di lapangan, antara lain minimnya penerangan saat pencarian dini hari serta risiko longsor susulan.

