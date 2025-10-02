menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Politik » Parpol » 2 Kubu Berkonflik di PPP Sama-sama Daftarkan Diri ke Kemenkum

2 Kubu Berkonflik di PPP Sama-sama Daftarkan Diri ke Kemenkum

2 Kubu Berkonflik di PPP Sama-sama Daftarkan Diri ke Kemenkum
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Suasana Muktamar X PPP yang dimulai pada Sabtu (27/9) di Ancol, Jakarta. Foto: Aristo/JPNN

jpnn.com, JAKARTA - Dua kubu yang mengaku sebagai pengurus sah Partai Persatuan Pembangunan (PPP) bersaing memperoleh pengakuan dari pemerintah.

Kubu Mardiono dan pihak Agus Suparmanto yang sama-sama mengeklaim sebagai pengurus sah hasil Muktamar X PPP sama-sama mendaftarkan diri ke Kementerian Hukum.

Kubu Muhamad Mardiono menjadi pihak pertama yang mendaftarkan hasil Muktamar X ke Kemenkum pada Senin (29/9) secara daring.

Baca Juga:

Kubu tersebut menyatakan bahwa hasil Muktamar X telah menetapkan Mardiono sebagai Ketum PPP secara aklamasi.

“Kami sudah melakukan pendaftaran sejak Senin kemarin,” kata Wakil Sekretaris Jenderal PPP masa bakti 2020-2025, Rapih Herdiansyah melalui layanan pesan, Rabu (1/10).

Menurutnya, kubu Mardiono menjadi pihak yang berwenang mendaftarkan hasil Muktamar X karena proses pemilihan ketum memedomani AD/ART.

Baca Juga:

"Pak Mardiono memenuhi syarat,” ujarnya.

Belakangan, kubu Agus Suparmanto juga mendaftarkan hasil Muktamar X dengan langsung mendatangi kantor Kemenkum pada Rabu (1/10).

Dua kubu yang mengaku sebagai pengurus sah Partai Persatuan Pembangunan (PPP) bersaing memperoleh pengakuan dari pemerintah.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI