2 Kubu Berkonflik di PPP Sama-sama Daftarkan Diri ke Kemenkum
jpnn.com, JAKARTA - Dua kubu yang mengaku sebagai pengurus sah Partai Persatuan Pembangunan (PPP) bersaing memperoleh pengakuan dari pemerintah.
Kubu Mardiono dan pihak Agus Suparmanto yang sama-sama mengeklaim sebagai pengurus sah hasil Muktamar X PPP sama-sama mendaftarkan diri ke Kementerian Hukum.
Kubu Muhamad Mardiono menjadi pihak pertama yang mendaftarkan hasil Muktamar X ke Kemenkum pada Senin (29/9) secara daring.
Kubu tersebut menyatakan bahwa hasil Muktamar X telah menetapkan Mardiono sebagai Ketum PPP secara aklamasi.
“Kami sudah melakukan pendaftaran sejak Senin kemarin,” kata Wakil Sekretaris Jenderal PPP masa bakti 2020-2025, Rapih Herdiansyah melalui layanan pesan, Rabu (1/10).
Menurutnya, kubu Mardiono menjadi pihak yang berwenang mendaftarkan hasil Muktamar X karena proses pemilihan ketum memedomani AD/ART.
"Pak Mardiono memenuhi syarat,” ujarnya.
Belakangan, kubu Agus Suparmanto juga mendaftarkan hasil Muktamar X dengan langsung mendatangi kantor Kemenkum pada Rabu (1/10).
Dua kubu yang mengaku sebagai pengurus sah Partai Persatuan Pembangunan (PPP) bersaing memperoleh pengakuan dari pemerintah.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Gus Yasin Daftar Hasil Muktamar yang Menyatakan Agus Terpilih Jadi Ketum PPP
- Kubu Agus Suparmanto Ajak Mardiono Cs Gabung, Gus Yasin: PPP Harus Masuk Parlemen
- Ketum PPP Mardiono Periode 2025-2030 Resmi Didaftarkan ke Kemenkum
- Kronologi Penetapan Mardiono Jadi Ketum Saat Muktamar X, Ternyata
- Bantah Isu Dualisme, Sekjen GPK Sebut Agus Sah Jadi Ketum PPP Hasil Muktamar
- Dualisme Kepemimpinan PPP, Siapa yang Disahkan Pemerintah? Begini Kata Menkum