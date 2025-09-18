menu
2 Kucing Uya Kuya Masih di Puskeswan, Segera Dikembalikan

Uya Kuya dan istrinya, Astrid Kuya di Polres Metro Jakarta Timur, Rabu (3/9). Foto: Romaida/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Dua kucing milik Uya Kuya akan segera dikembalikan oleh pihak Polres Metro Jakarta Timur.

Kucing tersebut sempat diamankan saat penangkapan pelaku penjarahan di rumah Uya Kuya di kawasan Pondok Bambu, Duren Sawit, Jakarta Timur, Sabtu (30/8) malam.

"Kucingnya saat ini masih berada di pihak puskesmas hewan (Puskeswan). Kalau memang kondisinya sudah sehat, akan segera dikembalikan," kata Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Timur AKBP Dicky Fertoffan dilansir Antara, Rabu (17/9).

Menurutnya, pihak kepolisian selalu melakukan pengecekan terhadap kondisi kucing Uya Kuya.

AKBP Dicky Fertoffan menyebut kucing bisa dikembalikan setelah mendapatkan keterangan dari pihak Puskeswan.

"Apakah kucing itu sudah dalam keadaan sehat atau belum. Kalau memang sudah dalam kondisi sehat dan stabil, bisa diambil oleh pemiliknya," jelasnya.

Ketika ditanya terkait pengembalian kucing Uya Kuya yang diselamatkan Sherina Munaf, AKBP Dicky Fertoffan belum mengetahui secara detail.

Menurutnya, pihak Uya Kuya dan Sherina Munaf sudah memiliki kesepakatan untuk pengembalian kucing-kucing.

Sumber Antara
