2 Legenda Futsal Dunia, Falcao dan Ricardinho Reuni di Jakarta

jpnn.com, JAKARTA - Dua legenda futsal dunia yakni Falcao dan Ricardinho akan bertanding dalam event bertajuk XSeries 2026 di Jakarta.

Ajang tersebut merupakan pertandingan persahabatan yang dibalut entertainment.

Co-Founder Games of Society, Novel Leonardo mengungkapkan bahwa pihaknya sengaja mempertemukan dua legenda futsal dunia di Jakarta.

Falcao dan Ricardinho diharapkan bisa menghibur penggemar futsal di Tanah Air yang sangat mengenal keduanya.

“Sebuah kehormatan untuk kami bisa mempertemukan legenda futsal dunia di Jakarta. Tidak mudah untuk bisa mempertemukan mereka di satu tempat dalam satu waktu. Laga Sabtu nanti tentu sangat menarik. Kami mencoba memberikan mereka pelayanan terbaik untuk keduanya bisa nyaman di Indonesia,” ungkap Novel.

Ricardinho sendiri mengaku antusias akan berhadapan dengan pemain terbaik yang pernah bermain di lapangan futsal.

Pemain kelahiran 3 September 1985 itu berupaya untuk memberikan hiburan terbaik untuk fan yang datang menyaksikan XSeries edisi kedua.

“Saya sangat menantikan pertemuan dengan Falcao. Tentu kami tidak akan melewatkan dan akan memberikan permainan terbaik,” ujar pria asal Portugal itu.