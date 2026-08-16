2 Lokasi Wisata di Manggarai Ditutup Imbas Gempa M 7,7

jpnn.com - KUPANG - Sebanyak dua lokasi wisata di Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Timur, ditutup sementara imbas gempa bumi dengan magnitudo 7,7 yang terjadi di Mbay, Kabupaten Nagekeo pada Sabtu (15/8) kemarin. Dua lokasi wisata itu ialah Nuca Molas dan Wae Rebo.

Ketua Pengelola Wisata Bahari Nuca Molas Sahrul Gerong mengatakan penutupan dilakukan demi keselamatan wisatawan yang berkunjung ke Nuca Molas.“Sejak kemarin, setelah gempa itu kami putuskan untuk tutup sementara lokasi wisata Nuca Molas, karena ada potensi tsunami kemarin,” katanya saat dihubungi dari Kupang, Minggu (16/8).

Dia menjelaskan bahwa Nuca Molas merupakan salah satu lokasi wisata yang banyak pengunjungnya pada hari-hari libur seperti saat ini.

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Sahrul mengatakan belum dipastikan sampai kapan penutupan sementara dilakukan. Sebab, hingga saat ini gempa susulan masih terus terjadi. Berdasar laporan Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika, gempa susulan sudah mencapai tujuh ratusan kali. “Kalau keadaan sudah aman, baru kami akan buka kembali,” tegas dia.

Sementara itu, lokasi wisata populer Waerebo juga ditutup akibat gempa bumi yang melanda pulau Flores pada Sabtu (15/8) kemarin. Berdasarkan pengumuman resmi yang dikeluarkan melalui media sosial mereka @waerebo.official, diumumkan bahwa penutupan tersebut demi keselamatan bersama.

“Sehubungan dengan telah terjadi gempa bumi dan adanya potensi longsor pada jalur pendakian menuju Waerebo, maka untuk sementara waktu kawasan Waerebo ditutup untuk kunjungan,” demikian bunyi pengumuman di akun instagramnya. (antara/jpnn)