menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Daerah » Riau » 2 Mahasiswa Unri yang Tewas Kecelakaan di Bangkinang Kakak dan Adik

2 Mahasiswa Unri yang Tewas Kecelakaan di Bangkinang Kakak dan Adik

2 Mahasiswa Unri yang Tewas Kecelakaan di Bangkinang Kakak dan Adik
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Ilustrasi korban meninggal dunia akibat kecelakaan. Foto: Ricardo/JPNN.com.

jpnn.com, PEKANBARU - Kecelakaan lalu lintas maut terjadi di Jalan Raya Bangkinang–Pekanbaru, tepatnya di Kilometer 40, Desa Koto Perambahan, Kecamatan Kampa, Kabupaten Kampar, Minggu (11/1/2026).

Dua mahasiswa Universitas Riau (Unri) asal Kota Payakumbuh, Sumatera Barat, meninggal dunia di tempat kejadian perkara (TKP).

Kedua korban diketahui merupakan kakak dan adik kandung, masing-masing pria bernama Delmarc Naurah Azzimah (18) dan wanita Charina Naurah Putri (20).

Baca Juga:

Keduanya tercatat sebagai mahasiswa Universitas Riau dan saat kejadian tengah dalam perjalanan menuju Pekanbaru.

Peristiwa tersebut terjadi saat korban mengendarai sepeda motor Honda Vario bernomor polisi BA 3061 MZ dari arah Bangkinang menuju Pekanbaru.

Berdasarkan keterangan kepolisian, sepeda motor melaju dengan kecepatan cukup tinggi.

Baca Juga:

Setibanya di lokasi kejadian, pengendara sepeda motor berusaha mendahului sebuah truk Hino bernomor polisi AG 8067 UR yang dikemudikan oleh Yon Kesmedi.

Namun, saat proses mendahului, pengendara diduga kurang berhati-hati hingga menyenggol bagian kanan truk.

Kecelakaan lalu menewaskan dua mahasiswa Universitas Riau (Unri) asal Kota Payakumbuh, Sumbar.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI