2 Maling Motor Diamuk Massa, Nyaris Mati, Untungnya Ada Polisi

jpnn.com, SERANG - Dua maling motor diamuk massa ketika beraksi di Kecamatan Ciruas, Kabupaten Serang, Provinsi Banten.

Peristiwa tersebut bermula saat keduanya terpergok oleh pemilik rumah di Kampung Pelawad Kidul pada Sabtu sekitar pukul 02.00 WIB.

"Melihat motornya hendak dibawa kabur, korban langsung berteriak dan mengejar kedua pelaku," kata Kapolsek Ciruas Kompol Salahuddin di Serang, Sabtu.

Teriakan korban memancing perhatian warga yang langsung ikut mengejar dan berhasil menangkap keduanya.

Emosi warga yang tersulut membuat kedua terduga pelaku menjadi bulan-bulanan hingga mengalami luka parah.

Saat pelaku digeledah, warga menemukan barang bukti berupa lima mata kunci, tiga kunci T, serta sepucuk pistol mainan yang sebelumnya sempat diacungkan pelaku untuk menakuti korban.

Baca Juga: Pengakuan Mencengangkan Pria Ikut Pesta Gay di Hotel Surabaya

Petugas tiba di lokasi tepat waktu saat situasi memanas dan warga telah menghakimi kedua terduga pelaku, R (38) dan A (19), warga Kabupaten Lampung Timur.

"Petugas Polsek Ciruas yang datang dengan cepat langsung mengamankan lokasi dan mengevakuasi kedua terduga pelaku dari tengah kepungan massa," katanya.