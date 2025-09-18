2 Manfaat Baking Soda, Sahabat Terbaik Penderita Kanker

jpnn.com, JAKARTA - BAKING soda merupakan salah satu bahan yang bisa digunakan untuk berbagai hal.

Bahkan baking soda bisa membantu mengatasi beberapa masalah kesehatan.

Baking soda adalah bahan yang relatif murah, mudah didapat, dan ramah lingkungan.

Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.

1. Mengobati Gigitan dan Sengatan Seranggagigitan

Manfaat baking soda bisa membantu mengurangi rasa sakit dan gatal akibat gigitan serangga.

Baking soda merupakan bahan umum dalam banyak obat gigitan serangga yang dijual bebas.

Kamu juga bisa membuat pasta baking soda di rumah untuk meredakannya dengan cepat.

Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit (CDC) menganjurkan untuk mencampur 1 sendok makan baking soda dengan air.