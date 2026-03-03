2 Mayat di Padalarang Ternyata Korban Perampokan, Ini Identitasnya

jpnn.com, CIMAHI - Dua jenazah atas nama Mochammad Afzal dan Firza Afzal ditemukan di kawasan Padalarang, Kabupaten Bandung Barat.

Keduanya merupakan warga Kampung Citeko Lapang, Desa Citeko, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor, yang menjadi korban pembunuhan.

Kasatreskrim Polres Cimahi AKP Teguh Kumara mengatakan kedua korban ditemukan di pinggir jalan sekitar Padalarang. Polisi memastikan keduanya menjadi korban dugaan pencurian dengan kekerasan.

Kasus ini terungkap setelah Satuan Reserse Kriminal Polres Bogor berkoordinasi dengan jajaran Polres Cimahi terkait temuan kendaraan mencurigakan di kawasan Padalarang.

"Memang benar kami mendapatkan informasi dari Satreskrim Polres Bogor bahwa telah terjadi dugaan tindak pidana pencurian dengan kekerasan," kata Teguh, Selasa (3/3/2026).

Teguh menjelaskan setelah didalami penyidik Polres Bogor, pelaku diduga kuat melakukan perampokan disertai kekerasan terhadap korban.

Seusai beraksi, pelaku membuang korban di wilayah hukum Polsek Padalarang, Polres Cimahi.

"Setelah didalami, pelaku benar melakukan perbuatan tersebut dan membuang korban di wilayah Polsek Padalarang, Polres Cimahi," ujarnya.