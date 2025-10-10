2 Menteri Prabowo Buka-bukaan Soal Gaji Pegawai pada 2026, Mohon Dicatat

jpnn.com, JAKARTA - Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto masih mengkaji kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) untuk tahun 2026, setelah naik 6,5 persen pada 2025 .silam

“UMP tahun depan sedang dalam proses,” ucap Airlangga Hartarto dikutip Jumat (10/10).

Airlangga menyampaikan kenaikan UMP sebesar 6,5 persen pada 2025 merupakan bagian dari capaian kinerja pemerintah dalam kurun waktu satu tahun terakhir.

Tak hanya ihwal kenaikan UMP, Airlangga juga menyampaikan terdapat berbagai kebijakan dan capaian pemerintah dalam satu tahun terakhir di bidang perekonomian. Misalkan, tingkat pengangguran sebesar 4,76 persen.

“Kami lhat, pengangguran juga terendah sejak 1998, angkanya 4,76 persen,” ujar Airlangga.

Lebih lanjut, Airlangga mendata jumlah orang yang bekerja per Februari 2025 adalah 145,77 juta orang, tingkat kemiskinan sebesar 8,47 persen, serta 3,46 juta UMKM/petani/nelayan mendapatkan akses KUR (kredit usaha rakyat) pada Januari–September 2025.

Selain itu, pemerintah juga sedang menyusun data tunggal sosial ekonomi nasional untuk ketepatan distribusi bantuan sosial (bansos).

Terpisah Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli yasemengatakan masih akan mengkaji permintaan terkait kenaikan UMP bagi pekerja sebesar 8,5 sampai 10,5 persen pada 2026.