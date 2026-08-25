2 Motor Bersenggolan di Jalan Soetta Bandung, 3 Orang Luka-Luka

jpnn.com, BANDUNG - Kecelakaan lalu lintas melibatkan dua sepeda motor terjadi di Jalan Soekarno-Hatta, tepatnya di putaran Metro Indah Mal (MIM), Kecamatan Buahbatu, Kota Bandung, pada Senin (24/8/2026) sekitar pukul 21.00 WIB.

Peristiwa tersebut melibatkan sepeda motor Honda CBR dengan nomor polisi Z 4511 CM dan Honda Vario bernomor polisi D 2356 VBJ.

Kanit Gakkum Satlantas Polrestabes Bandung AKP Fiekry Adi Perdana mengatakan tidak ada korban jiwa dalam kecelakaan tersebut. Namun, tiga orang mengalami luka ringan dan harus mendapat perawatan medis.

"Korban tiga orang mengalami luka ringan dan dibawa ke Rumah Sakit Al Islam Kota Bandung," kata Fiekry dalam keterangannya, Selasa (25/8).

Tiga korban tersebut yakni pengendara CBR berinisial S, pengendara Honda Vario dengan inisial M, serta penumpang Honda Vario, SW.

Berdasarkan hasil penyelidikan sementara dan olah tempat kejadian perkara (TKP), kecelakaan bermula ketika kedua sepeda motor melaju dari arah barat menuju timur di jalur cepat Jalan Soekarno-Hatta.

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Saat tiba di lokasi kejadian, sepeda motor Honda CBR yang dikemudikan S diduga bersenggolan atau berserempetan dengan Honda Vario yang dikendarai M dan membonceng SW.

Akibat kejadian tersebut, kedua sepeda motor mengalami kerusakan. Kerugian materiil diperkirakan mencapai sekitar Rp1 juta.