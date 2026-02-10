2 Motor Suzuki Ini Curi Perhatian di IIMS 2026, Desainnya Keren
jpnn.com, JAKARTA PUSAT - Suzuki tampil all out pada ajang Indonesia Internasional Motor Show (IIMS) 2026 di JIExpo, Kemayoran, Jakarta Pusat.
Pasalnya, Suzuki tidak hanya menghadirkan mobil listrik, tetapi juga memaerkan duamotor andalannya, yakni DR-Z4SM dan V-Strom 250 SX.
Kehadiran motor tersebut sempat mencuri perhatian, apalagi DR-Z4SM yang memiliki desain keren.
Suzuki DR-Z4SM merupakan motor dual purpose bergaya supermoto yang diproyeksikan masuk sebagai produk CBU (Completely Built-Up) dari Jepang.
Motor tersebut sejatinya bukanlah kendaraan baru. Suzuki DR-Z4SM sudah diperkenalkan partama kali di EICMA 2024 bersama saudara kembarnya, DR-Z4S versi dual-sport.
Kehadiran motor berlogo S itu di Indonesia tentu menjadi angin segar bagi pencinta kendaraan bergaya supermoto itu.
Pasalnya, motor tersebut tampil apik. Hal itu dilihat dari lampunya yang sudah full LED dengan lampu depan LED projector.
Warna biru muda pun tampak dipasangkan di bodi motor yang memberikan kesan maskulin.
