jpnn.com, JAKARTA - Presiden RI Prabowo Subianto mengusulkan dua nama menjadi kandidat Wapres RI ke Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), yakni Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman dan Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Sugiono.

Hal demikian seperti disampaikan Ketua MPR Ahmad Muzani saat membacakan dua nama yang diusulkan Prabowo sebagai kandidat Wapres RI.

"Bersama ini saya mengusulkan dua nama Wapres RI. Satu, Andi Amran Sulaiman. Dua, Sugiono," kata Muzani membacakan surat pengusulan dua nama Wapres RI di Gedung DPR/MPR, Senayan, Jakarta, Senin (23/11).

Prabowo dalam suratnya berharap MPR bisa menindaklanjuti dua nama usulan Wapres RI melalui sidang paripurna.

"Menindaklanjuti usulan dimaksud melalui penyelenggara sidang paripurna MPR RI dengan tetap memperhatikan mekanisme dan batas waktu sebagaimana ditentukan UUD 1945," lanjut Muzani membacakan surat Prabowo.

Berikutnya, Prabowo menyertakan prasyarat dan kelengkapan dokumen dua kandidat Wapres RI yang diusulkan ke MPR.

"Pengusulan bersama surat ini disampaikan dokumen persyaratan dan kelengkapan administrasi masing-masing calon sesuai perundang-undangan berlaku," ujar Muzani.

Sebelumnya, Prabowo pada Senin sore ini menyerahkan surat pengusulan dua nama cawapres ke MPR RI.