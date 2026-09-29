2 Napi di Fasilitas Mewah Lapas Cibinong Ternyata Koruptor Kasus Timah
jpnn.com - Nama dua narapidana yang tengah berada di fasilitas mewah Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, saat tim Ombudsman RI melakukan inspeksi mendadak (sidak) diungkap dalam rapat Komisi XIII DPR RI.
Identitas kedua napi tersebut diungkap Direktur Jenderal Pemasyarakatan (Dirjenpas) Kementerian Imipas Mashudi, dalam rapat yang berlangsung Senin (28/9/2026).
Mashudi menyebut dua napi itu ialah Ahmad Albani dan Hasan Tjhie. Keduanya telah dimintai keterangan oleh tim investigasi internal Ditjen PAS pada Rabu (23/9/2026).
"Tim meminta keterangan dari dua warga binaan atas nama Ahmad Albani dan Hasan Tjhie yang ditemukan oleh Ombudsman dan pada saat itu berada di area SAE (Sarana Asimilasi dan Edukasi)," kata Mashudi.
Ahmad Albani merupakan terpidana kasus korupsi PT Timah. Pada Desember 2024, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memvonis Ahmad lima tahun penjara, sebagaimana dikutip laman Sistem Informasi Penelusuran Perkara.
Namun, Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada Maret 2025 memperberat hukum yang bersangkutan di tingkat banding menjadi sepuluh tahun penjara.
Albani sempat mengajukan kasasi, tetapi permohonannya ditolak Mahkamah Agung (MA).
Sementara, Hasan Tjhie juga merupakan terpidana kasus yang sama dengan Albani. Dia Hasan turut divonis lima tahun penjara oleh majelis hakim pengadilan tingkat pertama dan diperberat menjadi sepuluh tahun di tingkat banding.
Dua narapidana yang berada di fasilitas mewah Lapas Cibinong saat sidak Ombudsman ternyata koruptor kasus timah. Ngapain dia di sana?
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