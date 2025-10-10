2 Nasabah PNM Terpilih Berkolaborasi Dengan Rinaldy Yunardi

jpnn.com, JAKARTA - PT Permodalan Nasional Madani (PNM) menggelar sesi photoshoot dan videoshoot untuk kolaborasi karya dua nasabah PNM Mekaar dengan desainer ternama Indonesia, Rinaldy Yunardi.

Hasil kolaborasi tersebut nantinya akan dilelang saat kegiatan Sonderlab x Kaca Kreatif pada 23–26 Oktober 2025, dengan seluruh hasil lelang didonasikan melalui program PNM Peduli untuk mendukung pendidikan di Indonesia.

Dari lebih 22,5 juta nasabah yang telah diberdayakan PNM hingga September 2025, dua nasabah kategori fesyen dan kriya terpilih, yakni Anis pengrajin wayang asal Yogyakarta, serta Ariri, pengrajin batik asal Cirebon, untuk naik kelas ke panggung nasional melalui program ini.

Proses seleksi dilakukan melalui pelatihan intensif yang dirancang PNM, mulai dari inovasi produk hingga branding kreatif, agar nasabah memiliki pemahaman menyeluruh tentang pentingnya kreativitas dalam mengembangkan usaha sebelum akhirnya dipilih dua yang terbaik untuk berkolaborasi dengan Rinaldy Yunardi.

Dari hasil kolaborasi tersebut, dua karya eksklusif: kain batik bermotif Mega mendung seribu bunga dan kipas berornamen 14 wayang.

“Saya tidak pernah menyangka usaha batik yang sederhana bisa tumbuh sejauh ini. Terima kasih kepada PNM yang selalu mendampingi, memberi pelatihan, hingga akhirnya saya diberi kesempatan berkolaborasi dengan desainer sekelas Rinaldy Yunardi. Ini bukan hanya kebahagiaan bagi saya, tapi juga kebanggaan bagi keluarga dan daerah saya," ujar Ariri.

Sementara itu, Rinaldy Yunardi juga menyampaikan apresiasi serta harapannya atas kolaborasi ini.

“Terima kasih kepada PNM dan Sonderlab x Kaca Kreatif atas kesempatan ini. Saya sangat senang bisa lebih mempelajari budaya Indonesia yang kaya. Kolaborasi ini mengajarkan saya untuk tidak mengubah nilai dasar atau ciri khas dari desain nasabah, melainkan memaksimalkannya agar bisa diapresiasi lebih luas dan masuk ke panggung kreatif nasional. Saya berharap kedua ibu ini bisa menginspirasi jutaan nasabah PNM lainnya," tutur Rinaldy.