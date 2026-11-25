jpnn.com, MEDAN - Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri (Kejari) Medan menuntut hukuman pidana mati terhadap dua nelayan Iswandi dan Darkasyi yang menjadi terdakwa dalam perkara penjemputan 50 kilogram narkotika jenis sabu-sabu di perairan Aceh.

"Menuntut, menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Iswandi dan terdakwa Darkasyi, masing-masing dengan pidana mati," ujar JPU Kejari Medan Rahmayani Amir Ahmad dalam persidangan di Pengadilan Negeri Medan, Selasa.

Rahmayani mengatakan dua terdakwa yang merupakan nelayan asal Aceh tersebut terbukti melakukan tindak pidana narkotika sebagaimana dakwaan primair.

Perbuatan kedua terdakwa dinilai terbukti melanggar Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika juncto Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP juncto Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana.

Dalam pertimbangannya JPU menyebut perbuatan kedua terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan narkotika sebagai keadaan yang memberatkan. Sementara itu, kata dia, tidak ditemukan keadaan yang meringankan.

Setelah pembacaan tuntutan, majelis hakim yang diketuai Deny Syahputra memberikan kesempatan kepada kedua terdakwa untuk menyampaikan nota pembelaan atau pledoi pada Selasa (1/12).

Sebelumnya surat dakwaan menyebutkan kedua terdakwa ditangkap polisi di sekitar Jalan Ulee Rubek, Dusun Lhok Puuk, Kecamatan Seunuddon, Kabupaten Aceh Utara, pada 31 Maret 2026 sekitar pukul 05.45 WIB.

Perkara tersebut bermula ketika Darkasyi ditawari pekerjaan oleh seseorang bernama Syukur, yang kini masih dalam pencarian, untuk menjemput sabu seberat 50 kilogram di tengah laut perairan Aceh.