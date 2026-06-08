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2 Pabrik Komponen Otomotif Berencana Pindah ke Vietnam, KSPI Dorong Negosiasi

2 Pabrik Komponen Otomotif Berencana Pindah ke Vietnam, KSPI Dorong Negosiasi
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Ketua Umum KSPI Said Iqbal. Foto: Ryana Aryadita/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) yang juga pimpinan Partai Buruh Said Iqbal mengungkapkan adanya rencana relokasi pabrik dari dua perusahaan komponen otomotif berinisial PT J dan PT S.

Kedua perusahaan yang beroperasi di wilayah Jawa Timur tersebut dikabarkan akan memindahkan basis produksinya ke Vietnam.

Said menuturkan saat ini proses negosiasi antara manajemen perusahaan dengan serikat pekerja masih terus berlangsung dan telah berjalan selama hampir setahun.

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Pihaknya pun berupaya melakukan berbagai langkah persuasif agar rencana relokasi tersebut batal.

"Masih negosiasi dengan Serikat Pekerjaannya. Sudah hampir setahun negosiasi itu," ujar Said di Jakarta Pusat, Selasa (23/6).

Said mengungkapkan keputusan dua perusahaan tersebut untuk pindah ke Vietnam murni didasari kebijakan prinsipal perusahaan di Jepang terkait strategi bisnis dan perluasan operasional.

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Dia menegaskan hal ini bukan disebabkan oleh iklim investasi di Indonesia yang dianggap tidak menarik.

"Bukan berarti investasi di Indonesia tidak menarik. Buktinya apa? Mereka tetap ada, cuma sebagian dipindahkan," jelasnya.

Presiden KSPI mengungkapkan adanya rencana relokasi pabrik dari dua perusahaan komponen otomotif berinisial PT J dan PT S.

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