2 Pasal UU Tipikor Rawan Jadi Alat Kriminalisasi, Pakar: Sudah Banyak Korban

jpnn.com, JAKARTA - Guru Besar Hukum Pidana Romli Atmasasmita menilai penerapan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) rawan dipakai untuk mengkriminalisasi pelaku usaha dan menggangu iklim investasi.

Kondisi ini sejalan dengan kajian Dewan Ekonomi Nasional (DEN) yang menyebut kedua pasal tersebut berpotensi mengganggu iklim investasi.

"Sudah banyak korban pelaku usaha, khususnya BUMN, di-tipikor-kan," kata Romli saat dihubungi wartawan, Jumat (30/10).

Menurut dia, keputusan bisnis yang berujung kerugian tidak semestinya serta-merta dianggap sebagai korupsi.

Menurutnya, kerugian semacam itu adalah bagian dari risiko usaha yang dilindungi prinsip business judgment rule (BJR).

"Keputusan bisnis yang rugi merupakan risiko bisnis, bukan kerugian negara, sejalan dengan prinsip business judgment rule," ujarnya.

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Sebagai salah satu perumus UU Tipikor, Romli menilai penerapan kedua pasal itu di lapangan telah melenceng dari semangat awal pembentukan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999.

Ia menyoroti dua hal. Pertama, Kejaksaan maupun Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan sengaja mengabaikan Pasal 14 UU Tipikor dan Pasal 613 ayat (3) UU Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHAP.