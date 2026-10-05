2 Pejabat Aceh Tengah Ini Didakwa Korupsi Rp5,54 Miliar

jpnn.com - Dua pejabat dinas kesehatan (Dinkes) Kabupaten Aceh Tengah didakwa melakukan tindak pidana korupsi yang merugikan keuangan negara Rp5,54 miliar.

Dakwaan dibacakan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejari Aceh Tengah Ahmedi Afdal Ramadhan dan kawan-kawan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh di Banda Aceh, Senin (5//10/2026).

Kedua terdakwa ialah Yunasri selaku Kadinkes Aceh Tengah periode 2022-2023 dan Syarifudin yang menjabat bendahara pengeluaran Dinkes Aceh Tengah periode yang sama.

JPU Ahmedi Afdal Ramadhan menyatakan Dinkes Aceh Tengah mengelola anggaran Rp132,8 miliar lebih pada 2022 dan Rp134,84 miliar lebih pada tahun anggaran 2023.

"Namun, dalam pengelolaannya terjadi penyimpangan dengan kerugian negara berdasarkan hasil audit Inspektorat Aceh mencapai Rp5,54 miliar," kata JPU Ahmedi Afdal Ramadhan.

JPU menyebut penyimpangan di antaranya membayar kegiatan bukan dari pos anggaran yang ditetapkan, sehingga menimbulkan mogok kerja dan demonstrasi tenaga kerja kesehatan serta unsur pelaksana di Dinkes Aceh Tengah.

Kemudian, membayar kegiatan dengan cara tunai yang seharusnya dilakukan nontunai, tidak membayar kegiatan-kegiatan dinas yang sudah dilaksanakan dan dipertanggungjawabkan, menggunakan anggaran kegiatan dinas untuk kepentingan pribadi, dan lainnya.

JPU mendakwa terdakwa Yunasri dan Syarifudin secara subsideritas, dakwaan primair melanggar Pasal 603 jo. Pasal 20 huruf a dan c jo. Pasal 126 Ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP jo. Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah menjadi UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.