2 Pelajar SMP Meninggal Tenggelam di Sungai Citarik
jpnn.com - BANDUNG - Dua bocah laki-laki yang merupakan pelajar SMP berinisial W (13) dan D (14) meninggal dunia setelah tenggelam di aliran Sungai Citarik, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Jumat (29/5) sore.
"Korban pelajar SMP," kata Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bandung Wahyudin saat dikonfirmasi.
Dia menjelaskan bahwa petugas menerima informasi dua korban tenggelam sekitar pukul 16.12 WIB. Petugas lalu mendatangi lokasi dan berupaya melakukan evakuasi.
W ditemukan pada pukul 17.00 WIB, sedangkan D pukul 17.20 WIB.
"Kedua korban sudah ditemukan tidak jauh dari lokasi kejadian," ungkap dia.
Anggota Penyelamatan Disdamkar Kabupaten Bandung Wawan Gunawan mengatakan pencarian terhadap dua korban dilakukan menggunakan perahu dengan melibatkan sejumlah instansi.
"Pencarian menggunakan manual pakai perahu," ucapnya.
Menurut dia, sungai itu memiliki kedalaman sekitar empat hingga delapan meter.
Dua pelajar SMP meninggal dunia karena tenggelam di Sungai Citarik, Kabupaten Bandung, Jabar. Korban diduga kehabisan tenaga saat berenang.
