menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Kriminal » 2 Pelaku Pembunuhan di Bantul Digulung Polisi, Ini Motifnya

2 Pelaku Pembunuhan di Bantul Digulung Polisi, Ini Motifnya

2 Pelaku Pembunuhan di Bantul Digulung Polisi, Ini Motifnya
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Kapolres Bantul AKBP Bayu Puji Hariyanto menunjukkan barang bukti tindak pidana pembunuhan di wilayah Sedayu, Kabupaten Bantul. Rabu (11/3/2026). ANTARA/Hery Sidik

jpnn.com, BANTUL - Tim Opsnal Reskrim Polres Bantul dan Polda Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) menangkap dua pelaku tindak pidana pembunuhan di rumah korban Dusun Kaliurang, Kelurahan Argomulyo, Sedayu.

"Kedua pelaku tersebut adalah saudara SS dan FS. Pelaku diamankan di wilayah Sedayu pada Kamis (5/3) sekitar pukul 04.00 WIB oleh Tim Opsnal Reskrim Polres Bantul dan Opsnal Polda DIY," kata Kapolres Bantul AKBP Bayu Puji Hariyanto dalam konferensi pers di Mapolres Bantul, Rabu.

Menurut dia, setelah dilakukan pemeriksaan atau interogasi terhadap pelaku, pelaku mengakui perbuatan yaitu melakukan pembacokan terhadap korban berinisial KYR (36) hingga kemudian meninggal. Kejadian tersebut terjadi pada Rabu (25/2) sekitar pukul 05.00 WIB.

Baca Juga:

Dia mengatakan kejadian tersebut berawal pada Selasa (24/2) sekitar pukul 20.00 WIB, pelaku dan korban berjumlah delapan orang saat itu berkumpul dengan teman-temannya di rumah korban wilayah Argomulyo, Sedayu, sambil mengkonsumsi minuman keras.

Saat itu, korban sempat melontarkan kata-kata yang menyinggung pelaku, hingga pelaku sakit hati. Pada Rabu (25/2) pukul 04.00 WIB, pelaku mengambil golok dan kembali ke rumah korban dengan temannya FS sekitar pukul 05.00 WIB, saat itu korban sedang tidur bersama istri dan anaknya.

"Kemudian pelaku mengayunkan golok ke arah kepala bagian kiri korban. Kemudian saat istri korban terbangun, pelaku mengayunkan kembali golok ke arah korban, akan tetapi istri korban menangkis dengan tangan kanan," katanya.

Baca Juga:

Kemudian pelaku mengayunkan kembali golok satu kali ke paha kanan korban. Dan setelah itu pelaku melarikan diri dengan temannya FS yang saat itu sudah menunggu di jalan dekat rumah korban.

Akibat kejadian tersebut korban KYR meninggal dunia di TKP. Selanjutnya peristiwa tersebut dilaporkan ke Polsek Sedayu oleh pelapor yang juga istri korban.

Polres Bantul bersama Polda DIY menangkap dua orang pelaku pembunuhan sadis menggunakan golok.

Sumber Antara
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI