2 Pelaku Pembunuhan di Bantul Digulung Polisi, Ini Motifnya

jpnn.com, BANTUL - Tim Opsnal Reskrim Polres Bantul dan Polda Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) menangkap dua pelaku tindak pidana pembunuhan di rumah korban Dusun Kaliurang, Kelurahan Argomulyo, Sedayu.

"Kedua pelaku tersebut adalah saudara SS dan FS. Pelaku diamankan di wilayah Sedayu pada Kamis (5/3) sekitar pukul 04.00 WIB oleh Tim Opsnal Reskrim Polres Bantul dan Opsnal Polda DIY," kata Kapolres Bantul AKBP Bayu Puji Hariyanto dalam konferensi pers di Mapolres Bantul, Rabu.

Menurut dia, setelah dilakukan pemeriksaan atau interogasi terhadap pelaku, pelaku mengakui perbuatan yaitu melakukan pembacokan terhadap korban berinisial KYR (36) hingga kemudian meninggal. Kejadian tersebut terjadi pada Rabu (25/2) sekitar pukul 05.00 WIB.

Dia mengatakan kejadian tersebut berawal pada Selasa (24/2) sekitar pukul 20.00 WIB, pelaku dan korban berjumlah delapan orang saat itu berkumpul dengan teman-temannya di rumah korban wilayah Argomulyo, Sedayu, sambil mengkonsumsi minuman keras.

Saat itu, korban sempat melontarkan kata-kata yang menyinggung pelaku, hingga pelaku sakit hati. Pada Rabu (25/2) pukul 04.00 WIB, pelaku mengambil golok dan kembali ke rumah korban dengan temannya FS sekitar pukul 05.00 WIB, saat itu korban sedang tidur bersama istri dan anaknya.

"Kemudian pelaku mengayunkan golok ke arah kepala bagian kiri korban. Kemudian saat istri korban terbangun, pelaku mengayunkan kembali golok ke arah korban, akan tetapi istri korban menangkis dengan tangan kanan," katanya.

Kemudian pelaku mengayunkan kembali golok satu kali ke paha kanan korban. Dan setelah itu pelaku melarikan diri dengan temannya FS yang saat itu sudah menunggu di jalan dekat rumah korban.

Akibat kejadian tersebut korban KYR meninggal dunia di TKP. Selanjutnya peristiwa tersebut dilaporkan ke Polsek Sedayu oleh pelapor yang juga istri korban.