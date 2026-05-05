2 Pelaku Pemukulan Terhadap Waketum PSI Bro Ron Ditangkap Polisi

jpnn.com, JAKARTA - Kapolsek Menteng AKBP Braiel Arnold Rondonuwu mengatakan pelaku pemukulan terhadap Waketum PSI Ronald A Sinaga alias Bro Ron telah diamankan.

Pelaku dan satu orang lainnya kini sedang menjalani pemeriksaan di Mapolsek Menteng.

"Sudah, terduga pelaku sudah saya amankan. Iya (korban Waketum PSI Ronald A Sinaga)," ujar Braiel saat dikonfirmasi, Selasa (5/5).

Sementara itu, Kasie Humas Polres Metro Jakarta Pusat Iptu Erlyn Sumantri Ronald datang bersama 15 karyawan PT. SKS guna melakukan audiensi ke Kantor Hukum MPP terkait dengan gaji para karyawan yang belum dibayarkan.

"Karena audiensi tidak dapat bertemu dengan pihak MPP selaku orang yang didemo, akhirnya Polsek Metro Menteng berinisiatif untuk mengadakan mediasi di kantor Polsek Metro Menteng," jelas Erlyn.

Dia mengatakan sebenarnya audiensi di lokasi kantor awalnya berjalan aman dan kondusif dengan didampingi oleh petugas.

Namun, kemudian muncul sekelompok orang yang tidak dikenal dan tanpa alasan jelas melakukan intimidasi dan menghalang-halangi proses audiensi.

"Akibat dari perbuatan dari sekelompok orang tersebut, situasi menjadi panas dan timbul percekcokan sampai dengan akhirnya korban menerima pukulan dari sekelompok orang tersebut," terang Erlyn.