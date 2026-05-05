menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Kriminal » 2 Pelaku Pemukulan Terhadap Waketum PSI Bro Ron Ditangkap Polisi

2 Pelaku Pemukulan Terhadap Waketum PSI Bro Ron Ditangkap Polisi

2 Pelaku Pemukulan Terhadap Waketum PSI Bro Ron Ditangkap Polisi
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Ilustrasi kasus pemukulan. Foto: Antara

jpnn.com, JAKARTA - Kapolsek Menteng AKBP Braiel Arnold Rondonuwu mengatakan pelaku pemukulan terhadap Waketum PSI Ronald A Sinaga alias Bro Ron telah diamankan. 

Pelaku dan satu orang lainnya kini sedang menjalani pemeriksaan di Mapolsek Menteng.

"Sudah, terduga pelaku sudah saya amankan. Iya (korban Waketum PSI Ronald A Sinaga)," ujar Braiel saat dikonfirmasi, Selasa (5/5).

Baca Juga:

Sementara itu, Kasie Humas Polres Metro Jakarta Pusat Iptu Erlyn Sumantri Ronald datang bersama 15 karyawan PT. SKS guna melakukan audiensi ke Kantor Hukum MPP terkait dengan gaji para karyawan yang belum dibayarkan.

"Karena audiensi tidak dapat bertemu dengan pihak MPP selaku orang yang didemo, akhirnya Polsek Metro Menteng berinisiatif untuk mengadakan mediasi di kantor Polsek Metro Menteng," jelas Erlyn.

Dia mengatakan sebenarnya audiensi di lokasi kantor awalnya berjalan aman dan kondusif dengan didampingi oleh petugas. 

Baca Juga:

Namun, kemudian muncul sekelompok orang yang tidak dikenal dan tanpa alasan jelas melakukan intimidasi dan menghalang-halangi proses audiensi.

"Akibat dari perbuatan dari sekelompok orang tersebut, situasi menjadi panas dan timbul percekcokan sampai dengan akhirnya korban menerima pukulan dari sekelompok orang tersebut," terang Erlyn.

Kapolsek Menteng AKBP Braiel Arnold Rondonuwu mengatakan pelaku pemukulan terhadap Waketum PSI Ronald A Sinaga alias Bro Ron telah diamankan.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI