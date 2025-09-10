2 Pelaku Perampokan Rumah Kosong di Duren Sawit Diringkus Polisi, 2 Lagi Masih Diburu

jpnn.com - JAKARTA - Sebanyak dua terduga pelaku perampokan rumah kosong di kawasan Pondok Kelapa, Duren Sawit, Jakarta Timur, ditangkap aparat Kepolisian Sektor Duren Sawit. "Saat ini, kami sudah amankan pelaku pertama AR (35), lalu yang kedua P (35) yang melakukan aksi pencurian rumah kosong di kawasan Pondok Kelapa, Duren Sawit," kata Kapolsek Duren Sawit AKP Sutikno saat dikonfirmasi di Jakarta, Rabu (10/9).

Dia menyebutkan penangkapan AR (35) dilakukan pada Minggu (7/9) sekitar pukul 13.00 WIB, setelah pelaku melancarkan aksinya. "Alhamdulillah, dibantu warga, kami diberikan informasi, akhirnya kami bisa mengamankan pelaku pencurian di rumah kosong," ujar Sutikno.

Kemudian, pihak kepolisian menangkap P (35) setelah melakukan pengembangan terhadap pelaku AR. "Informasi oleh warga, pelaku lain ada di sekitar sana, sehingga kami cek dan kami dapat mengamankan pelaku yang melakukan aksi pencurian di rumah kosong, inisial AR usia 35 tahun," jelas Sutikno.

Lebih lanjut dia mengatakan pihaknya masih melakukan pengejaran terhadap dua pelaku lainnya. Sebanyak lima saksi juga masih menjalani pemeriksaan untuk mendapatkan keterangan lebih lanjut sebagai petunjuk bagi Polsek Duren Sawit.

"Dalam pemeriksaan, kami sudah melakukan pemeriksaan lima saksi, termasuk saksi korban dan pelaporannya di polsek kami," ucap Sutikno. Dia pun mengimbau bagi masyarakat yang ingin berpergian dan meninggalkan rumah agar menitipkan rumahnya kepada RT/RW setempat dan tetangga.

Sebelumnya, rekaman kamera pengawas (CCTV) yang memperlihatkan empat orang tengah melakukan perampokan di rumah kosong di kawasan Duren Sawit, Jakarta Timur, Minggu (6/9) siang, viral di media sosial Instagram setelah di-posting akun @lensadurensawit.

Empat pria tersebut terlihat berbagi tugas.

Dua pria berkaus hitam melancarkan aksi perampokan di dalam rumah.