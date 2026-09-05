2 Pemain Baru Langsung Gacor, Marcos Santos Sebut Arema FC Tak Salah Pilih Pemain

jpnn.com - KABUPATEN MALANG - Arema FC mendapat suntikan kepercayaan diri besar setelah dua pemain anyar langsung menunjukkan tajinya pada laga perdana Super League 2026/2027.

Pelatih Marcos Santos pun menyebut Arema tak salah pilih pemain.

Marcos Vinicius dan Mauro Zijlstra sama-sama mencetak gol ketika Singo Edan menghancurkan Isenmulang Kalteng FC dengan skor 4-0 di Stadion Kanjuruhan, Kepanjen, Jumat (4/9).

Dua gol lainnya dibuat oleh Johan Alfarizi dan Diego Landis.

Marcos Santos menilai kontribusi langsung para pemain baru menjadi sinyal positif perekrutan yang dilakukan klub sesuai dengan kebutuhan tim.

Menurut Marcos, mencetak gol pada laga debut bukan hanya soal menambah kemenangan. Torehan tersebut juga penting untuk membangun kepercayaan diri pemain yang baru bergabung dengan tim.

"Sangat penting bagi pemain yang baru datang untuk mencetak gol karena itu memberikan kepercayaan diri. Ini menunjukkan bahwa kami tepat dalam memilih pemain untuk musim ini," ujar Marcos Santos.

Marcos Vinicius berhasil mencatatkan namanya di papan skor pada pertandingan pertamanya bersama Arema FC pada menit 45+6'.