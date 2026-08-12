menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Olahraga » Liga Indonesia » 2 Pemain Persib Tak Balik ke Bandung Setelah Piala Presiden

2 Pemain Persib Tak Balik ke Bandung Setelah Piala Presiden

2 Pemain Persib Tak Balik ke Bandung Setelah Piala Presiden
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Gelandang Persib Dedi Kusnandar. Foto: persib

jpnn.com - KLUNGKUNG - Juara bertahan Super League Persib melakoni pemusatan latihan di Bali.

Pogram ini merupakan bagian dari persiapan menghadapi seluruh urusan di musim 2026/27.

Skuad asuhan Igor Tolic berkumpul di Klungkung, Bali, Selasa (11/8) dan akan menjalani program hingga 19 Agustus mendatang, termasuk mengikuti Dewata Challenge Series 2026.

Baca Juga:

Rombongan Pangeran Biru berangsur-angsur bertolak menuju Pulau Dewata setelah mendapatkan waktu istirahat seusai tampil di Piala Presiden 2026.

Dua pemain Persib, yakni Kakang Rudianto dan Dedi Kusnandar yang tidak kembali ke Bandung setelah final Piala Presiden 2026, lebih dulu berada di Bali untuk menyambut kedatangan rekan-rekannya.

Pada hari pertama TC, sejumlah pemain yang baru menyelesaikan tugas bersama Tim Nasional Indonesia juga belum bergabung.

Baca Juga:

Marc Klok, Saddil Ramdani, Beckham Putra Nugraha, Sandy Walsh, Ragnar Oratmangoen, Thom Haye, dan Eliano Reijnders dijadwalkan bergabung mulai 14 Agustus mendatang.

Selama berada di Bali, PPersib si Maung Bandung akan menjalani program latihan secara tertutup.

Persib akan meladeni klub Malaysia, Sabah FC, pada 15 Agustus dan tuan rumah Bali United pada 18 Agustus.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI