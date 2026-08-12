2 Pemain Persib Tak Balik ke Bandung Setelah Piala Presiden

jpnn.com - KLUNGKUNG - Juara bertahan Super League Persib melakoni pemusatan latihan di Bali.

Pogram ini merupakan bagian dari persiapan menghadapi seluruh urusan di musim 2026/27.

Skuad asuhan Igor Tolic berkumpul di Klungkung, Bali, Selasa (11/8) dan akan menjalani program hingga 19 Agustus mendatang, termasuk mengikuti Dewata Challenge Series 2026.

Rombongan Pangeran Biru berangsur-angsur bertolak menuju Pulau Dewata setelah mendapatkan waktu istirahat seusai tampil di Piala Presiden 2026.

Dua pemain Persib, yakni Kakang Rudianto dan Dedi Kusnandar yang tidak kembali ke Bandung setelah final Piala Presiden 2026, lebih dulu berada di Bali untuk menyambut kedatangan rekan-rekannya.

Pada hari pertama TC, sejumlah pemain yang baru menyelesaikan tugas bersama Tim Nasional Indonesia juga belum bergabung.

Marc Klok, Saddil Ramdani, Beckham Putra Nugraha, Sandy Walsh, Ragnar Oratmangoen, Thom Haye, dan Eliano Reijnders dijadwalkan bergabung mulai 14 Agustus mendatang.

Selama berada di Bali, PPersib si Maung Bandung akan menjalani program latihan secara tertutup.