2 Pembalap Indonesia Siap Panaskan Persaingan Lini Depan ATC 2025 Mandalika

jpnn.com, JAKARTA - Sebanyak lima pembalap binaan PT. Astra Honda Motor (AHM) akan berjuang menunjukkan performa terbaiknya di Asia Talent Cup (ATC) seri kelima, Sirkuit Mandalika, 4–5 Oktober 2025.

Muhammad Badly Ayatullah (#13), Davino Britani (#7), Alvaro Mahendra (#3), dan Nelson Cairoli Ardheniansyah (#17) siap memaksimalkan kesempatan di laga kandang.

Saat ini, peluang terbesar datang dari Badly yang kokoh menempati posisi ketiga klasemen sementara dengan 94 poin.

Dengan dua balapan tersisa (Mandalika dan Sepang), putra asli Luwu Timur itu memiliki kesempatan emas menutup musim balap 2025 di posisi tiga besar klasemen akhir.

Jelang balap, Badly mengungkap bahwa putaran Mandalika ini sudah ditunggu, dan dia sangat bersemangat menghadapinya.

”Saya akan memberikan seluruh kemampuan karena ini rumah sendiri. Saya bertekad mengibarkan bendera Indonesia di podium tertinggi dan memberikan hasil terbaik, meski tidak mudah,” kata dia melalui keterangan AHM, Jumat (3/10).

Davino Britani yang terus menunjukkan peningkatan performa di seri-seri sebelumnya juga siap bersaing lebih ketat dengan grup terdepan.

Setelah melewati 4 seri, Davino mengatakan mulai kembali percaya diri dengan kemampuannya.