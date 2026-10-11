2 Pemotor Kecelakaan di Jalur Cepat Jalan Soetta Bandung, Satu Luka Berat

jpnn.com, BANDUNG - Dua orang pengendara sepeda motor terluka akibat terlibat kecelakaan di jalur cepat Jalan Soekarno-Hatta, Kota Bandung pada Minggu (11/10/2026) sekitar pukul 09.00 WIB.

Insiden ini diduga dipicu karena salah seorang pemotor yang kurang konsentrasi saat berkendara.

Kanit Gakkum Satlantas Polrestabes Bandung AKP Fiekry Adi Perdana mengatakan kejadian berawal saat pengendara berinisial EL (24 tahun) yang mengendarai motor Honda bernomor polisi B 5654 TCT melaju dari arah timur ke barat.

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Di saat yang sama, LL (37) menaiki sepeda motor Yamaha bernomor polisi D 4608 GH melaju di arah yang sama. Keduanya berkendara di jalur cepat.

Setibanya di TKP, tepatnya di depan kantor Dinas Ketenagakerjaan Jawa Barat, kedua kendaraan tersebut berserempetan. Kecelakaan pun terjadi.

"Berserempetan dengan kendaraan sepeda motor Yamaha yang melaju searah dari arah timur ke barat," kata Fiekry dalam keterangannya.

Akibatnya, kedua motor tersebut mengalami kecelakaan. EL mengalami luka ringan, sedangkan LL mengalami luka berat. Mereka kemudian dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan pertolongan medis.

"Korban dibawa ke Rumah Sakit Edelweiss Kota Bandung," ucapnya.