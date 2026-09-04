2 Pemotor Tewas Setelah Tertimpa Pohon Tumbang di Jalan Pandanaran Semarang

jpnn.com - SEMARANG - Sebanyak dua pemotor meninggal dunia setelah tertimpa pohon tumbang saat melintas Jalan Pandanaran, Kota Semarang, Jawa Tengah, Jumat (4/9).

Kedua korban diketahui bernama Susiana (46), warga Semarang Timur, dan Christiawan Purbowo (50), warga Pedurungan, Kota Semarang.

Kapolsek Semarang Tengah Kompol Sugito mengatakan berdasarkan keterangan saksi, pohon setinggi sekitar 15 meter di depan Rumah Sakit Hermina Pandanaran tumbang dan menimpa dua sepeda motor yang sedang melintas.

"Pohon tiba-tiba tumbang dan melintang di tengah jalan," katanya.

Warga di sekitar lokasi kejadian berusaha membantu para korban yang tertimpa batang pohon.

Sugito mengatakan kedua korban sempat dilarikan masing-masing ke RSUP Dr. Kariadi dan RS Hermina Pandanaran untuk mendapatkan penanganan.

Petugas gabungan yang diterjunkan ke lokasi mengevakuasi para korban serta membersihkan ruas Jalan Pandanaran dari batang dan ranting pohon yang tumbang.

Sugito mengatakan penyebab tumbangnya pohon tersebut belum diketahui. (antara/jpnn)