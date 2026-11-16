2 Pemuda di Jateng Ditangkap Polda Sumsel terkait Penipuan Daring Rp581 Juta

jpnn.com - Dua pemuda asal Jawa Tengah (Jateng) ditangkap penyidik Siber Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Sumatera Selatan terkait jaringan jual beli rekening digital yang digunakan untuk menampung uang hasil penipuan daring.

Dua pemuda tersebut berinisial BPS (21) dan IAP (33) ditangkap di wilayah Provinsi Jateng. Keduanya diduga berperan menyediakan dan memperjualbelikan rekening bank digital kepada jaringan pelaku penipuan bermodus layanan pelanggan perbankan palsu.

Kasus tersebut bermula dari peristiwa penipuan yang menimpa sebuah institusi pendidikan di wilayah Prabumulih Timur, Kota Prabumulih pada Sabtu 22 Agustus 2026 sekitar pukul 12.00 WIB.

Saat itu, operator institusi pendidikan hendak melakukan pembayaran honor konsultan melalui layanan perbankan daring. Saat aplikasi mengalami kendala teknis, korban kemudian dihubungi melalui aplikasi WhatsApp oleh seseorang yang mengaku sebagai petugas layanan pelanggan resmi bank.

Pelaku mengarahkan operator untuk memasukkan sejumlah kode tertentu melalui sambungan telepon. Namun, setelah instruksi tersebut dijalankan, rekening korban justru mengalami tiga kali transaksi keluar tanpa hak menuju dua rekening bank swasta lainnya dengan total nilai Rp581.001.100.

Setelah mengetahui adanya pemindahan dana tersebut, pelapor berinisial R melaporkan kejadian ke SPKT Polda Sumsel. Menindaklanjuti laporan itu, penyidik Subdit V Siber Ditreskrimsus Polda Sumsel melakukan penyelidikan dan menelusuri aliran dana untuk mengungkap pihak-pihak yang terlibat.

Dari hasil penelusuran, penyidik menemukan aliran dana sebesar Rp81.001.100 masuk ke salah satu rekening digital atas nama IA. Pengembangan penyidikan kemudian mengungkap bahwa rekening tersebut diperjualbelikan secara ilegal melalui grup percakapan daring bernama Pasukan Senyap Projec.

Dalam jaringan tersebut, tersangka BPS diduga berperan membuat dan menjual lima rekening bank digital kepada tersangka IAP, yang bertindak sebagai admin grup. Selanjutnya, IAP diduga menjual kembali rekening penampung tersebut kepada seseorang berinisial L dengan harga Rp150.000 untuk digunakan menampung dana hasil kejahatan.