2 Penalti Gagal, Persib Tertahan di Kandang PSIM, Borneo FC Pimpin Klasemen
jpnn.com - BANTUL – PSIM Yogyakarta nyaris menjadi tim kedua yang menaklukkan si petahana Persib Bandung di BRI Super League musim ini.
Pada laga pekan ketiga di Stadion Sultan Agung, Bantul, Minggu (24/8) sore WIB itu, PSIM yang merupakan juara Liga 2 itu harus berbagi skor 1-1 dengan si jawara Liga 1.
Laga sengit di Bantul sarat peluang. Gol PSIM lahir dari tendangan penalti Ze Valente pada menit ke-64.
Penalti diputuskan melalui VAR setelah adanya pelanggaran bek Persib kepada penyerang PSIM.
Persib memiliki kesempatan menyamakan kedudukan setelah VAR pun memutuskan memberikan penalti untuk Persib pada menit ke-70.
Namun, Uilliam Barros, gagal mengeksekusi. Tendangannya melambung.
Lihat klasemen Super League setelah PSIM vs Persib dan Borneo FC vs Persijap berakhir.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Beginilah Persiapan PSIM Yogyakarta Menyambut Persib Bandung
- PSIM Yogyakarta Vs Persib Bandung: Hodak Bilang Itu Berbahaya
- Di Sinilah Persebaya Berada Setelah Mencukur Bali United 5-2
- PSIM Yogyakarta vs Persib Bandung: Duel Beraroma Juara
- Pelatih Persib Bicara Kekuatan PSIM, Bojan Hodak: Tim Promosi yang Bisa Menyakiti
- Punya Kenangan Buruk di Stadion Sultan Agung, Persib Bandung Siap Bangkit