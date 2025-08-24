2 Penalti Gagal, Persib Tertahan di Kandang PSIM, Borneo FC Pimpin Klasemen

jpnn.com - BANTUL – PSIM Yogyakarta nyaris menjadi tim kedua yang menaklukkan si petahana Persib Bandung di BRI Super League musim ini.

Pada laga pekan ketiga di Stadion Sultan Agung, Bantul, Minggu (24/8) sore WIB itu, PSIM yang merupakan juara Liga 2 itu harus berbagi skor 1-1 dengan si jawara Liga 1.

Laga sengit di Bantul sarat peluang. Gol PSIM lahir dari tendangan penalti Ze Valente pada menit ke-64.

Penalti diputuskan melalui VAR setelah adanya pelanggaran bek Persib kepada penyerang PSIM.

Persib memiliki kesempatan menyamakan kedudukan setelah VAR pun memutuskan memberikan penalti untuk Persib pada menit ke-70.

Namun, Uilliam Barros, gagal mengeksekusi. Tendangannya melambung.