JPNN.com » Kriminal » 2 Pencuri Bersenjata Api Digebuki Massa di Tambora, Begini Kejadiannya

2 Pencuri Bersenjata Api Digebuki Massa di Tambora, Begini Kejadiannya

2 Pencuri Bersenjata Api Digebuki Massa di Tambora, Begini Kejadiannya
Pencuri bersenjata api digebuki massa di Tambora. Ilustrasi Foto: Antara

jpnn.com - Dua pencuri sepeda motor bersenjata api yang beraksi di Jalan Terate Raya, Jembatan Lima, Tambora, Jakarta Barat, babak belur dihajar warga.

Dilaporkan bahwa kondisi kedua pencuri motor itu hingga kini dalam kondisi kritis.

Dalam insiden yang terjadi pada Kamis (23/10) itu, dua pelaku berinisial D dan R terluka parah.

Kedua pelaku pun langsung dilarikan ke fasilitas kesehatan terdekat.

Kemudian, kedua pelaku dirujuk ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati untuk menjalani operasi.

"Satu pelaku berinisial D menjalani operasi di kepala dan satu lagi menjalani operasi rahang," kata Kanit Reskrim Polsek Tambora AKP Sudrajat Djumantara saat dikonfirmasi di Jakarta, Minggu (26/10/2025).

Pihak kepolisian masih belum dapat mengambil keterangan dari para pelaku terkait aksi kriminal yang mereka lakukan.

"Kondisinya belum memungkinkan untuk dimintai keterangan," ucapnya.

Dua pencuri bersenjata api yang beraksi di Tambora, Jakarta Barat, babak belur dihajar massa setelah melepas tembakan yang melukai warga.

