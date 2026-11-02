2 Pencuri di Lapangan Padel Milik Coach Justin Akhirnya Ditangkap
jpnn.com, JAKARTA - Penyidik Unit 3 Ditreskrimum Polda Metro Jaya menangkap 2 orang tersangka pelaku pencurian dengan pemberatan di Koci Padel House, Jalan Dharmawangsa X, Jakarta Selatan.
Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Budi Hermanto mengatakan pencurian lapangan padel milik Coach Justinus Lhaksana alias Coach Justin itu terjadi pada Kamis (8/10) dan dilaporkan oleh pelapor berinisial B.A.W.
"Kerugian yang dialami korban akibat pencurian ini diperkirakan mencapai Rp12 juta," kata Kombes Pol Budi Hermanto dilansir Antara, Senin (2/11).
Menurutnya, kedua tersangka yang ditangkap masing-masing berinisial I.A. alias B. dan S.R.
Saat pencurian, I.A. bertugas merusak kunci pintu, masuk ke dalam lokasi, mengambil barang-barang elektronik, kemudian menjual melalui media sosial Facebook dengan sistem Cash on Delivery (COD).
Sementara itu, tersangka S.R. berperan mengajak dan merencanakan tindak pencurian, menyiapkan alat tang untuk merusak kunci, serta mengawasi situasi di luar lokasi kejadian.
"Kedua tersangka berhasil ditangkap petugas pada Senin (26/10) di kawasan Tanah Tinggi, Johar Baru, Jakarta Pusat. Saat ini, keduanya menjalani penahanan di Rutan Polda Metro Jaya sejak Selasa (27/10)," jelasnya.
Dari penanganan kasus tersebut, penyidik mengamankan sejumlah barang bukti, antara lain rekaman kamera pengawas (CCTV), perlengkapan yang digunakan saat melakukan pencurian, telepon genggam, pakaian, serta dua helm.
Penyidik Unit 3 Ditreskrimum Polda Metro Jaya menangkap 2 orang tersangka pelaku pencurian dengan pemberatan di Koci Padel House.
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