2 Pencuri Kabel Tanam di Ancol Tertangkap
jpnn.com - Personel Polsek Pademangan menangkap dua pria yang diduga mencuri kabel tanam di Jalan Lodan Raya, samping Apartemen Mediterania Marina Residences, Ancol, Kecamatan Pademangan, Jakarta Utara.
Kepala Unit Reskrim Polsek Pademangan AKP Doly Septian menyebut kedua pelaku berinisial AR (45) dan TN (44) ditangkap pada Rabu (29/7) dini hari.
Penangkapan itu dilakukan setelah polisi menindaklanjuti laporan masyarakat dan mengamankan sejumlah barang bukti, termasuk kabel tegangan menengah 20 kilovolt serta peralatan yang diduga digunakan untuk melakukan pencurian.
"Kami menangkap kedua pelaku pada Rabu (29/7) pukul 01.42 WIB setelah melakukan penyelidikan atas laporan masyarakat," kata Doly Septian di Jakarta, Minggu (2/8/2026).
Dia mengatakan bersama kedua pelaku petugas mengamankan barang bukti berupa satu unit linggis, enam gergaji besi, lima tang potong, satu pemotong, dua gunting dan alat lainnya.
"Kami juga mengamankan Saluran Kabel Tegangan Menengah (SKTM) 20 kilovolt dan tali tambang yang digunakan menarik kabel," kata dia.
Aksi pencurian kabel ini terjadi pada Rabu (29/7) sekitar pukul 00.30 WIB di Jalan Lodan Raya samping Apartemen Mediterania Marina Residences, Ancol, Jakarta Utara.
Menurut di setelah mendapatkan laporan informasi dari masyarakat, Tim Opsnal Reskrim Polsek Pademangan melakukan cek lokasi kejadian dan menyusuri sepanjang lokasi terjadi pencurian kabel.
Personel Polsek Pademangan menangkap dua pria yang diduga pencuri kabel tanam di Jalan Lodan Raya, samping Apartemen Mediterania Marina Residences, Ancol.
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