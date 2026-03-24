2 Pendaki Hilang di Gunung Dako Tolitoli, Tim SAR Gabungan Lakukan Pencarian

jpnn.com - PALU - Sebanyak dua pendaki hilang saat melakukan kegiatan pendakian di Gunung Dako Kabupaten Tolitoli, Sulawesi Tengah. Adapun identitas kedua korban dilaporkan hilang, yakni Moh Agil (21) dan Moh Rifal (18).

Tim SAR Gabungan yang mendapatkan laporan peristiwa hilangnya dua pendaki itu, langsung bergerak melakukan pencarian. Titik koordinat kejadian 1° 5'8.15"N - 120°57'11.96”E.

“Kami mengerahkan personel Unit Siaga SAR (USS) Tolitoli bersama potensi SAR lainnya melakukan pencarian terhadap kedua korban,” kata Kepala Kantor SAR Pencarian dan Pertolongan (Kansar) atau Basarnas Palu Muh Rizal di Palu, Selasa (24/3).

Dilaporkan sekitar empat orang melakukan kegiatan pendakian di Gunung Dako Desa Lakatan, Kecamatan Galang, Senin (23/3) sekitar pukul 11.00 WITA.

Berdasar laporan yang diterima Basarnas, dari empat yang mendaki, dua di antaranya mengalami kelelahan dan beristirahat di Pos 3 Gunung Dako. Adapun dua rekan mereka melanjutkan pendakian hingga ke puncak gunung.

“Pukul 13.00 WITA setelah teman korban kembali dari puncak ke pos 3, kedua korban tidak berada di tempat. Teman korban kemudian melakukan pencarian di sekitar lokasi tersebut, namun hasilnya nihil,” ungkapnya.

Dia menambahkan bahwa Tim SAR telah membagi tugas masing-masing grup untuk memudahkan pencarian. “Kami berupaya semaksimal mungkin mencari keberadaan korban,” kata Rizal.

Ia juga meminta pihak keluarga maupun kerabat tetap tenang dan tidak panik, supaya tidak menjadi beban psikis yang berat, karena hanya dengan ketenangan pikiran lebih terbuka.