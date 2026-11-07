2 Pendaki Hilang di Gunung Semeru, Tim SAR Bergerak Lakukan Pencarian

jpnn.com - LUMAJANG - Dua pendaki asal Sidoarjo, Jawa Timur, berinisial BK (19) dan MWF (19) dilaporkan hilang saat melakukan pendakian Gunung Semeru di Kabupaten Lumajang.

Informasi mengenai hilangnya kedua pendaki tersebut dilaporkan ke Kantor Pencarian dan Pertolongan (SAR) Banyuwangi pada Sabtu (7/11) sore.

Kepala Kantor SAR Banyuwangi I Made Oka Astawa mengatakan laporan tersebut diterima dari Kepala Resort Pengelolaan Taman Nasional (RPTN) Ranu Pani pada Sabtu (7/11) pukul 14.37 WIB.

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"Kami menerima laporan kondisi membahayakan manusia terhadap dua pendaki yang dilaporkan hilang di kawasan Gunung Semeru, Kecamatan Ranu Pani, Kabupaten Lumajang," kata I Made Oka Astawa dalam keterangan tertulis yang diterima di Lumajang.

Menindaklanjuti laporan itu, pihak Kantor SAR Banyuwangi segera mengerahkan tim untuk melaksanakan operasi pencarian dan pertolongan.

"Berdasarkan informasi yang kami terima, kedua pendaki diketahui berinisial BK (19) dan MWF (19). Informasi awal, keduanya berencana mendaki Gunung Semeru pada 31 Oktober 2026,"katanya.

Namun, sejak 2 November 2026 sekitar pukul 21.00 WIB, keduanya tidak dapat dihubungi dan diduga melakukan pendakian tanpa melalui prosedur perizinan resmi yang berlaku.

"Upaya pencarian informasi mengenai keberadaan kedua korban telah dilakukan oleh pihak terkait. Pada 4 November 2026 diketahui bahwa keduanya menyewa sepeda motor di Terminal Lumajang untuk menuju kawasan Ranu Pani," tuturnya.