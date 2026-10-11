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2 Penerbangan AirAsia di Bandara SMB II Batal, Jarak Pandang 1.200 Meter

2 Penerbangan AirAsia di Bandara SMB II Batal, Jarak Pandang 1.200 Meter
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Sejumlah penumpang di Bandara Internasional SMB II Palembang. Foto: dokumen SMB II Palembang.

jpnn.com, PALEMBANG - Dua penerbangan Airasia di Bandara Internasional Sultan Mahmud Badaruddin (SMB) II Palembang dibatalkan, pada Minggu (11/10/2026).

Kedua penerbangan tersebut melayani rute Palembang-Kuala Lumpur dan Kuala Lumpur-Palembang.

Berdasarkan laporan operasional Bandara SMB II pada pukul 19.00 WIB, jarak pandang di bandara tercatat mencapai 1.200 meter.

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Selain dua penerbangan yang dibatalkan, sejumlah penerbangan domestik dan internasional juga tercatat dalam daftar operasional hari itu.

Dua penerbangan AirAsia yang dibatalkan yakni AK461 rute Palembang-Kuala Lumpur dan AK462 untuk rute Kuala Lumpur-Palembang.

Sementara itu, sejumlah penerbangan lainnya melayani rute Palembang-Jakarta, Palembang-Surabaya, Palembang-Medan, Palembang-Yogyakarta, serta penerbangan dari dan menuju Pangkalpinang.

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Untuk rute Palembang-Jakarta, maskapai yang tercatat beroperasi antara lain Citilink dengan nomor penerbangan QG981 dan QG985, Garuda Indonesia GA107, GA109, GA113, serta Batik Air dengan nomor penerbangan ID7052.

Selain itu, terdapat penerbangan Indonesia AirAsia dengan nomor IP313 serta beberapa penerbangan dari maskapai lain yang melayani rute domestik.

Jarak pandang 1.200 meter, dua penerbangan AirAsia di Bandara Internasional Sultan Mahmud Badaruddin II Palembang batal.

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