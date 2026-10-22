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2 Penerbangan Scoot di Bandara SMB II Palembang Dibatalkan

2 Penerbangan Scoot di Bandara SMB II Palembang Dibatalkan
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Beberapa maskapai penerbangan di Bandara SMB II Palembang batal akibat kabut asap. Foto: dokumen Bandara SMB II Palembang.

jpnn.com, PALEMBANG - Kabut asap kembali berdampak terhadap operasional penerbangan di Bandara Internasional Sultan Mahmud Badaruddin (SMB) II Palembang, Kamis (22/10/2026).

Jarak pandang sempat hanya 350 meter pada pukul 08.00 WIB sebelum membaik menjadi 1.000 meter pada pukul 10.00 WIB.

Berdasarkan standby statement Bandara SMB II, dua penerbangan maskapai Scoot nomor penerbangan TR 255 rute Palembang-Singapura dan TR 254 rute Singapura-Palembang dibatalkan.

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Meski demikian, sejumlah penerbangan maskapai lain tetap tercatat dalam daftar keberangkatan dan kedatangan hingga pembaruan pukul 10.00 WIB.

Pada keberangkatan, terdapat enam penerbangan yang tercatat, termasuk Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GA 101 rute Palembang-Jakarta (Soekarno-Hatta).

Selain itu, ada Super Air Jet dengan nomor penerbangan IU 302 rute Palembang-Pangkalpinang dan IU 921 rute Palembang-Jakarta, serta Batik Air dengan nomor penerbangan ID 7054 rute Palembang-Jakarta (Halim Perdanakusuma).

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Penerbangan lainnya ada Citilink dengan nomor penerbangan QG 987 rute Palembang-Jakarta (Soekarno-Hatta).

Sementara itu di kedatangan, ada Super Air Jet dengan nomor penerbangan IU 922 dari Jakarta (Soekarno-Hatta) menuju Palembang.

Jarak pandang di Bandara SMB II Palembang sempat turun menjadi 350 meter akibat kabut asap. Dua penerbangan Scoot dibatalkan.

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