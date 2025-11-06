2 Pengedar Narkoba di Muara Enim Ditangkap, Ini Barang Buktinya
jpnn.com, MUARA ENIM - Satresnarkoba Polres Muara Enim menangkap dua pengedar sabu-sabu berinisial R (26), warga Desa Kepur, dan A (26) warga Jambat Akar Pagaralam.
Keduanya dibekuk di kontrakan di Dusun VI Desa Karang Raja, Kecamatan Muara Enim, Kamis (30/10/2025) sekitar pukul 00.30 WIB.
Kasat Resnarkoba Polres Muara Enim Iptu A. Yurico mengungkapkan bahwa penangkapan bermula dari informasi warga yang melihat keluar-masuknya tamu mencurigakan di kontrakan tersebut.
Berbekal laporan itu, petugas segera bergerak cepat. Ketika penggerebekan dilakukan, dua tersangka tidak sempat melarikan diri.
"Keduanya diamankan tanpa perlawanan," ungkap Yurico, Kamis (6/11/2025).
Saat penggerebekan, petugas menemukan barang bukti narkotika yang berserakan di antara pakaian dan perabot rumah.
"Petugas mengamankan 5 paket sabu-sabu dengan berat brutto 2,05 gram, 1 pirek kaca berisi sabu seberat 1,71 gram, uang tunai Rp 400.000, dan dua unit ponsel yang digunakan untuk berkomunikasi dengan pembeli," ujar Yurico.
Tidak hanya itu, petugas juga mengamankan barang bukti lainnya, seperti plastik klip, pipet skop, dan tisu.
Dua pengedar narkoba jenis sabu-sabu berinisial R (26) dan A (26) ditangkap Satresnarkoba Polres Muara Enim.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Diduga Lakukan Pungli di Pintu Keluar Tol Keramasan, Buruh Asal Palembang Diringkus
- Buron Sejak 2023, Pelaku Pencurian Motor di Gunung Megang Ditangkap
- Pengedar Narkoba di Gunung Raja Ditangkap Polisi, Sebegini Barang Buktinya
- Pria di Muara Enim Ditangkap Polisi Gegara Mencuri Aki Truk
- Pengedar Narkoba Terkenal Licin di Muara Enim Diringkus Polisi, Terancam Hukuman Berat
- Curi HP Mahasiswa, Buruh Harian Lepas di Palembang Ditangkap