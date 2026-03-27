2 Perampok Ngaku Anggota TNI Viral di Medsos, Kodim Cianjur Buka Suara

Kepala Staf Kodim 0608/Cianjur, Jawa Barat Mayor Cba Ujang Rohmat didampingi sejumlah pimpinan, memberikan keterangan terkait video viral anggota TNI lakukan perampokan, Jumat (27/3/2026). Foto: ANTARA/Ahmad Fikri.

jpnn.com, CIANJUR - Kodim 0608/Cianjur membantah keterlibatan anggotanya dalam aksi perampokan yang viral baru-baru ini.

Pihak TNI juga memastikan pelaku adalah warga sipil dan senjata yang digunakan saat beraksi bukan senjata api asli, melainkan airsoft gun.

Kepala Staf Kodim 0608/Cianjur Mayor Cba Ujang Rohmat di Cianjur, Jumat, mengatakan pihaknya sudah mendalami video yang beredar di media sosial yang menyebutkan keduanya merupakan anggota TNI merupakan berita bohong.

"Jadi video yang beredar menyebutkan mereka anggota TNI yang masuk rumah warga di Kecamatan Cilaku, sehingga meresahkan karena disebut-sebut keduanya membawa senjata api setelah didalami itu merupakan senjata jenis airsoftgun," katanya.

Pihaknya menyebutkan perbuatan yang dilakukan kedua orang tersebut terkait gadai kendaraan, dan salah satu dari pelaku sudah ditangkap dan diserahkan ke Polres Cianjur, sehingga kasusnya saat ini sudah ditangani pihak kepolisian.

Sementara video video aksi perampokan yang dilakukan kedua orang pelaku di Perumahan Pataruman Regency, Kelurahan Sayang, Kecamatan Cianjur, sempat direkam warga dan viral di media sosial dimana pelaku membawa senjata api dan mengaku sebagai anggota TNI.

Warga tidak dapat berbuat banyak karena takut dengan senjata yang dikeluarkan pelaku dari dalam tasnya, bahkan saat pelaku mengacak-acak rumah korban, warga hanya bisa melihat dan beberapa orang mencoba mereka dengan kamera ponsel-nya.

Bahkan saksi mata warga sekitar menyebutkan, kedua pelaku yang mengaku anggota TNI masuk ke dalam rumah korban dengan cara mendobrak pintu depan, selanjutnya mengambil beberapa berkas dari dalam rumah sebelum pergi.

