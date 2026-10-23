2 Perampok Toko Emas di Jember Ditangkap Polisi Saat Hendak Kabur ke Bali

jpnn.com - JEMBER - Kepolisian Resor Jember mengungkap kasus perampokan Toko Emas Murni, Jalan Sultan Agung, Kelurahan Kepatihan, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember, Jawa Timur.

Dalam pengungkapan yang dilakukan kurang lebih 24 jam sejak kejadian itu, polisi menangkap dua pelaku berinisial DBN dan DS di Kabupaten Banyuwangi saat keduanya hendak kabur menuju Pulau Bali pada Kamis (22/10) malam.

"Kedua pelaku kami tangkap di Banyuwangi di dalam sebuah mobil travel yang hendak menuju ke Pulau Bali,” kata Kepala Polres Jember Ajun Komisaris Besar Polisi Alaiddin dalam konferensi pers di Mapolres Jember, Jumat (23/10).

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Dia menambahkan bahwa penangkapan tersebut merupakan hasil kerja cepat jajaran Satreskrim Polres Jember bersama tim yang terlibat dalam pengejaran. "Pelaku berinisial DBN dan DS. Keduanya tidak melawan saat ditangkap di Banyuwangi sehingga jajaran Satreskrim langsung meringkusnya untuk dibawa ke Mapolres Jember," tuturnya.

Pada peristiwa perampokan yang terjadi Kamis (22/10) pagi, itu pemilik toko emas Tan Liok Ton atau Lily (70) mengalami luka di bagian kepala, dan anaknya, Adi Kusuma (50), luka pada tangan dan kaki setelah terkena sabetan senjata tajam dari pelaku.

Sejumlah barang bukti sudah diamankan, yakni satu unit mobil berwarna putih, sebuah pisau, jaket, celana pendek, topi yang digunakan pelaku saat beraksi, serta rekaman kamera pengawas atau CCTV dari lokasi kejadian.

"Beberapa barang bukti itu kami amankan di rumah pelaku perampokan di Kecamatan Ambulu karena keduanya sempat pulang ke rumah sebelum kabur ke Pulau Bali, sedangkan barang bukti uang dolar Singapura dibawa pelaku," katanya.

Kapolres mengatakan kerugian yang dialami korban hampir Rp300 juta, berupa uang pecahan 100 dolar Singapura.